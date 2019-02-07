СМИ: "Наполи" потратит 200 миллионов евро на трансферы летом

"Наполи" собирается потратить около 200 миллионов евро на трансферы летом, сообщает Tuttosport. Неаполитанский клуб собирается усилить свои позиции в борьбе за чемпионство в Италии с "Ювентусом".

Для пополнения бюджета "Наполи" собирается продать нескольких футболистов: хавбека Марека Хамшика и форварда Дриса Мертенса в Китай, а полузащитника Аллана в "ПСЖ".

"Наполи" занимает 2-е место в чемпионате Италии, имея в активе 51 очко после 22 туров. Неаполитанцы на 9 очков отстают от идущего первым "Ювентуса".

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