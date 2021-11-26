Сборная Италии хочет натурализовать еще трех бразильцев
05:14
Президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина объявил, что организация работает над тем, чтобы натурализовать трех бразильских игроков.
Как сообщает ESPN, сборная Италии заинтересована в капитане «Кальяри» Жоау Педру, защитнике Луисе Фелипе, играющем с 2016 года за «Лацио», и Роджере Ибаньесе из «Ромы», который в 2019 году перебрался в серию А. Все они на молодежном уровне выступали за сборные Бразилии разных возрастов.
Напомним, сейчас в составе итальянской команды есть три натурализованных бразильца: Эмерсон Палмьери, Рафаэль Толой и Жоржиньо, которые участвовали в чемпионате Европы-2021.
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