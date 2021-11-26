Сборная Италии хочет натурализовать еще трех бразильцев

Президент федерации футбола Италии Габриэле Гравина объявил, что организация работает над тем, чтобы натурализовать трех бразильских игроков.

Как сообщает ESPN, сборная Италии заинтересована в капитане «Кальяри» Жоау Педру, защитнике Луисе Фелипе, играющем с 2016 года за «Лацио», и Роджере Ибаньесе из «Ромы», который в 2019 году перебрался в серию А. Все они на молодежном уровне выступали за сборные Бразилии разных возрастов.

Напомним, сейчас в составе итальянской команды есть три натурализованных бразильца: Эмерсон Палмьери, Рафаэль Толой и Жоржиньо, которые участвовали в чемпионате Европы-2021.