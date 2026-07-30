Стоунз прилетел в Милан для завершения перехода в «Интер»

Экс-защитник «Манчестер Сити» Джон Стоунз прилетел в Милан, чтобы подписать контракт с «Интером». Видео опубликовали итальянские СМИ.

Отмечается, что 32-летний англичанин подпишет соглашение на два года.

Ранее Стоунз покинул «Манчестер Сити» после десяти сезонов и истечения контракта 30 июня. В сезоне-2025/26 защитник провел 18 матчей за горожан во всех турнирах без результативных действий. Вместе с «Ман Сити» он шесть раз выигрывал чемпионат Англии и становился победителем Лиги чемпионов.

В составе сборной Англии Стоунз стал бронзовым призером чемпионата мира-2026, на котором сыграл пять матчей.