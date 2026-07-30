Романо: «Ювентус» близок к подписанию Алайбеговича за 35 миллионов евро

«Ювентус» подготовил все для завершения сделки по переходу нападающего «Байера» Керима Алайбеговича со всеми вовлеченными сторонами, сообщил инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, переговоры с окружением 18-летнего боснийца находятся в финальной стадии после того, как с «Байером» была достигнута договоренность о сделке на сумму 35 миллионов евро.

Алайбегович перешел в «Байер» в июле 2026 года из «Зальцбурга». Его контракт рассчитан до 30 июня 2021 года.

В сезоне-2025/26 в 44 матчах нападающий забил 13 голов и отдал 4 результативные передачи.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 25 миллионов евро.