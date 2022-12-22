«Сассуоло» отказался продать защитника Рожерио в «Спартак»

Итальянский «Сассуоло» получил запрос из РПЛ на своего защитника Рожерио, однако отказался продавать бразильца в Россию. Речь идет о «Спартаке», который был заинтересован в услугах 24-летнего бразильца.

В прошлом сезоне «Сассуоло» едва не продал Рожерио в один из клубов английской премьер-лиги за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Рожерио сыграл в составе «Сассуоло» 15 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает бразильского игрока в 5,8 миллиона евро.