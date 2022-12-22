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Сегодня, 23:00

«Сассуоло» отказался продать защитника Рожерио в «Спартак»

Георгий Кудинов
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Рожериу.
Фото Global Look Press

Итальянский «Сассуоло» получил запрос из РПЛ на своего защитника Рожерио, однако отказался продавать бразильца в Россию. Речь идет о «Спартаке», который был заинтересован в услугах 24-летнего бразильца.

В прошлом сезоне «Сассуоло» едва не продал Рожерио в один из клубов английской премьер-лиги за 12 миллионов евро.

В текущем сезоне Рожерио сыграл в составе «Сассуоло» 15 матчей во всех турнирах и отдал 3 голевые передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает бразильского игрока в 5,8 миллиона евро.

РПЛ
ФК Сассуоло
ФК Спартак (Москва)
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 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
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 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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