Галлиани: «Монца» никогда не интересовалась Дзюбой"

Галлиани заявил, что «Монца» никогда не интересовалась Дзюбой

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани ответил на вопрос «СЭ», интересовался ли когда-то клуб российским нападающим Артемом Дзюбой.

«Нет, мы не интересуемся и никогда не интересовались Артемом Дзюбой», — сказал Галлиани «СЭ».

34-летний Дзюба в данный момент является свободным агентом, в начале ноября нынешнего года он расторг контракт с «Адана Демирспор». В составе турецкой команды он провел пять матчей и забил один мяч.