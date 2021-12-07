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«Салернитану» могут исключить из серии А

17:44
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Руководство футбольного клуба серии А «Салернитана» проведет встречу с представителями лиги. На этой встрече будет обсуждаться судьба клуба, которому грозит исключение из чемпионата, сообщает Corriere dello Sport.

Владелец «Салернитаны» Клаудио Лотито также является президентом «Лацио», а по правилам регистрации клубов один человек не может владеть несколькими командами в одном дивизионе. В итоге «Салернитана» была временно передана трасту, чью заявку сейчас одобрили в лиге.

Но если клуб не найдет нового владельца до 31 декабря 2021 года, то его могут исключить из серии А.

«Салернитана» является аутсайдером чемпионата Италии: в 16 матчах команда набрала только 8 очков.

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Иван Шитик все материалы автора

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