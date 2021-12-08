«Удинезе» уволил Луку Готти с поста главного тренера
11:36
«Удинезе» объявил об увольнении Луки Готти с поста главного тренера команды.
Решение об увольнении 54-летнего специалиста было принято в связи с последними неудачными результатами клуба.
Thanks to Luca #Gotti for the seasons we spent together.— Udinese Calcio (@Udinese_1896) December 7, 2021
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???? #ForzaUdinese #Al?Udin pic.twitter.com/WrMUMA0wjc
Готти возглавлял «Удинезе» с 2019 года. После 16 туров чемпионата Италии-2021/22 команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 16 очками.
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