«Удинезе» уволил Луку Готти с поста главного тренера

«Удинезе» объявил об увольнении Луки Готти с поста главного тренера команды.

Решение об увольнении 54-летнего специалиста было принято в связи с последними неудачными результатами клуба.

Готти возглавлял «Удинезе» с 2019 года. После 16 туров чемпионата Италии-2021/22 команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 16 очками.