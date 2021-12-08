Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Италия

«Удинезе» уволил Луку Готти с поста главного тренера

11:36
Теги:

«Удинезе» объявил об увольнении Луки Готти с поста главного тренера команды.

Решение об увольнении 54-летнего специалиста было принято в связи с последними неудачными результатами клуба.

Готти возглавлял «Удинезе» с 2019 года. После 16 туров чемпионата Италии-2021/22 команда занимает 14-е место в турнирной таблице с 16 очками.

Дополнительная информация:

https://www.udinese.it/news/team/club-statement-luca-gotti

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Торопцев все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также
Как не заболеть во время тренировок зимой? Советы от чемпионки России по легкой атлетике
Эксперт предупредила об опасности «пассивных» банковских карт
0