Мадзарри может покинуть «Кальяри». Клуб проиграл 7 из 8 последних матчей

Руководство «Кальяри» может уволить главного тренера Вальтера Мадзарри, сообщает Sky Sport Italia.

По данным источника, президент клуба Томмазо Джулини остался недоволен домашним поражением в матче против «Вероны» в 35-м туре чемпионата Италии (1:2).

Команда проиграла семь из последних восьми игр в серии А. В результате чего приблизилась к зоне вылета. Среди кандидатов, которые могут сменить Мадзарри, называют — Леонардо Семпличи и Луис Диего Лопес.

«Кальяри» идет на 17-м месте, имея 28 очков. У «Салернитаны», которая занимает 18-ю строчку — 25 очков и два матча в запасе.

В следующем туре команды встретятся между собой. Матч «Салернитана» — «Кальяри» состоится 8 мая.