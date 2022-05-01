Мотта: «Два гола из четырех «Лацио» забил с нарушением правил»

Главный тренер «Специи» Тиагу Мотта отметил, что «Лацио» (4:3) забил два гола в матче серии А с нарушением правил.

«Мне нечего предъявить ни своим игрокам, ни болельщикам, все были на уровне. Нам не повезло. Два гола «Лацио» забили с нарушением, особенно третий, где был явный фол Милинковича-Савича, тем не менее мы оставались в игре. Горжусь тем, как мы покинули поле, — цитирует Мотту DAZN.

Римляне трижды по ходу матча уступали сопернику, однако смогли победить благодаря голу Франческо Ачерби на 90-й минуте.

После этого матча «Лацио» с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Специя» с 33 очками — на 16-й строчке.