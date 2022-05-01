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Сегодня, 07:03

Мотта: «Два гола из четырех «Лацио» забил с нарушением правил»

Главный тренер «Специи» Мотта оценил матч с «Лацио»
Виктория Кравченко
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Главный тренер «Специи» Тиагу Мотта отметил, что «Лацио» (4:3) забил два гола в матче серии А с нарушением правил.

«Мне нечего предъявить ни своим игрокам, ни болельщикам, все были на уровне. Нам не повезло. Два гола «Лацио» забили с нарушением, особенно третий, где был явный фол Милинковича-Савича, тем не менее мы оставались в игре. Горжусь тем, как мы покинули поле, — цитирует Мотту DAZN.

Римляне трижды по ходу матча уступали сопернику, однако смогли победить благодаря голу Франческо Ачерби на 90-й минуте.

После этого матча «Лацио» с 59 очками занимает пятое место в турнирной таблице, «Специя» с 33 очками — на 16-й строчке.

Тиагу Мотта
ФК Лацио
ФК Специя
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 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 34 19 9 6 52-30 66
5
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
6
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
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 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
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 Торино 34 11 11 12 42-36 44
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 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
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 Специя 35 9 6 20 37-63 33
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 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
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 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
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 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
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 Венеция 33 5 7 21 27-61 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
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Наполи – Сассуоло
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Сампдория – Дженоа
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30.04 21:45
Специя – Лацио
 3 : 4
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Ювентус – Венеция
 - : -
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 - : -
1.05 16:00
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 - : -
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Удинезе – Интер
 - : -
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 - : -
2.05 21:45
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Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
Николо Дзаньоло

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Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

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