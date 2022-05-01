Мхитарян отреагировал на смерть своего агента Мино Райолы

Полузащитник «Ромы» Генрих Мхитарян отреагировал на информацию о смерти своего агента Мино Райолы.

«Я буду скучать по тебе, Мой Агент, Мой Лучший Друг, Моя Семья. Ты всегда будешь с нами», — написал Мхитарян в Twitter.

Райола в последнее время лежал в миланской клинике «Сан-Раффаэле». Его врач Альберто Зангрилло сообщал о тяжелом состоянии. 28 апреля, итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил о его смерти после продолжительной болезни. Однако сам же Райола опроверг эту информацию.

Райола — агент ряда известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлина Холанна, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других.