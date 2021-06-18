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«Реал» рассматривает покупку Спинаццолы

08:18
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Защитник «Ромы» и сборной Италии Леонардо Спинаццола может продолжить карьеру в «Реале», сообщает в Twitter журналист Николо Скира.

По данным источника, мадридский клуб пока не делал официального запроса по игроку, но запрашивал информацию о 28-летнем защитнике. «Рома» готова отпустить футболиста за 30 миллионов евро.

«Реал» начнет более активные контакты в случае, если команду покинет защитник Марсело.

Контракт итальянца с «Ромой» рассчитан до лета 2024 года. Его трансферная стоимость — 26 миллионов евро.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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