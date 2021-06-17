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Алексей Миранчук доволен игровым временем в «Аталанте»

18:17
Алексей Миранчук. Фото ФК "Аталанта".
Алексей Миранчук. Фото ФК &quot;Аталанта&quot;.
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Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук на YouTube-канале национальной команды рассказал, как относится к небольшому количеству игрового времени в клубе.

«Мне изначально сказали, что новички могут долгое время не играть. С Русиком Малиновским общался. Футболисту нужно время, чтобы понять все требования. Мне еще повезло, что я начал сразу выходить на поле. Те же 10-15 минут на замену. В Италии так: приезжаешь и первые полгода вообще по минимуму рассчитываешь на игровую практику. Важно всегда быть готовым», — рассказал Миранчук.

В прошлом сезоне 25-летний футболист провел 25 матчей за «Аталанту», забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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