Алексей Миранчук доволен игровым временем в «Аталанте»

Полузащитник «Аталанты» и сборной России Алексей Миранчук на YouTube-канале национальной команды рассказал, как относится к небольшому количеству игрового времени в клубе.

«Мне изначально сказали, что новички могут долгое время не играть. С Русиком Малиновским общался. Футболисту нужно время, чтобы понять все требования. Мне еще повезло, что я начал сразу выходить на поле. Те же 10-15 минут на замену. В Италии так: приезжаешь и первые полгода вообще по минимуму рассчитываешь на игровую практику. Важно всегда быть готовым», — рассказал Миранчук.

В прошлом сезоне 25-летний футболист провел 25 матчей за «Аталанту», забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.