Пранделли: «У Кокорина есть характер и качества для адаптации»

Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился ожиданиями от перехода нападающего Александра Кокорина. Ранее «Спартак» объявил, что форвард продолжит карьеру в итальянском клубе, контракт должен быть подписан в ближайшее время.

— У Кокорина есть характер и качества, которые помогут ему в период адаптации. Чемпионат будет долгим. Если он приедет, я буду очень доволен, — цитирует Sky Sport Italia Пранделли.

«Спартак» получит за Кокорина порядка 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне 29-летний форвард отметился двумя голами с пенальти в 10 играх за красно-белых.