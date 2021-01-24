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Пранделли: «У Кокорина есть характер и качества для адаптации»

17:10
Александр Кокорин. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Кокорин. Фото «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Главный тренер «Фиорентины» Чезаре Пранделли поделился ожиданиями от перехода нападающего Александра Кокорина. Ранее «Спартак» объявил, что форвард продолжит карьеру в итальянском клубе, контракт должен быть подписан в ближайшее время.

— У Кокорина есть характер и качества, которые помогут ему в период адаптации. Чемпионат будет долгим. Если он приедет, я буду очень доволен, — цитирует Sky Sport Italia Пранделли.

«Спартак» получит за Кокорина порядка 5 миллионов евро. В нынешнем сезоне 29-летний форвард отметился двумя голами с пенальти в 10 играх за красно-белых.

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