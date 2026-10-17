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Венеция — Наполи счет 1:0: результат матча чемпионата Италии 17 октября 2026

«Венеция» обыграла «Наполи» и одержала первую победу в Серии А

«Венеция» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Италии обыграла «Наполи» — 1:0. Единственный гол забил нападающий Акор Жером Адамс.

Хозяева, которые занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице, одержали первую победу в Серии А после пяти поражений. «Наполи» (10 очков) — на девятой строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 7-й тур.
17 октября, 16:00. Stadio Pierluigi Penzo (Венеция)
Венеция
1:0
Наполи

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Кубок Италии может изменить формат

«Интер» обыграл «Болонью» в гостевом матче
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 7 6 1 0 21-9 19
2
 Лацио 7 6 1 0 14-4 19
3
 Рома 7 5 2 0 16-3 17
4
 Милан 7 4 3 0 14-7 15
5
 Комо 7 4 2 1 12-7 14
6
 Фрозиноне 7 4 1 2 13-9 13
7
 Кальяри 7 4 1 2 6-7 13
8
 Ювентус 7 3 2 2 9-8 11
9
 Наполи 7 3 1 3 10-7 10
10
 Торино 7 3 1 3 10-9 10
11
 Аталанта 7 3 0 4 10-11 9
12
 Лечче 7 3 0 4 9-12 9
13
 Сассуоло 7 2 2 3 12-14 8
14
 Монца 7 2 1 4 13-15 7
15
 Болонья 7 1 2 4 6-10 5
16
 Парма 7 1 1 5 4-13 4
17
 Дженоа 7 1 1 5 5-13 4
18
 Удинезе 7 1 1 5 9-16 4
19
 Фиорентина 7 1 1 5 8-17 4
20
 Венеция 7 1 0 6 6-16 3
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38 тур
23.10 21:45 Торино – Монца - : -
24.10 16:00 Кальяри – Болонья - : -
24.10 16:00 Комо – Сассуоло - : -
24.10 19:00 Наполи – Рома - : -
24.10 21:45 Лацио – Парма - : -
25.10 14:30 Интер – Фиорентина - : -
25.10 17:00 Аталанта – Фрозиноне - : -
25.10 17:00 Дженоа – Венеция - : -
25.10 20:00 Лечче – Ювентус - : -
25.10 22:45 Удинезе – Милан - : -
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ЖК
Г
Антонио Раймондо
Антонио Раймондо

Фрозиноне

 7
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 6
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 6
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
Рафик Бельгали
Рафик Бельгали

Торино

 3
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 3
И К Ж
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 5 1 2
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 6 1 1
Эльиф Эльмас
Эльиф Эльмас

Аталанта

 5 1 0
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