«Венеция» обыграла «Наполи» и одержала первую победу в Серии А
«Венеция» в домашнем матче 7-го тура чемпионата Италии обыграла «Наполи» — 1:0. Единственный гол забил нападающий Акор Жером Адамс.
Хозяева, которые занимают последнее, 20-е место в турнирной таблице, одержали первую победу в Серии А после пяти поражений. «Наполи» (10 очков) — на девятой строчке.
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Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|7
|6
|1
|0
|21-9
|19
|
2
|Лацио
|7
|6
|1
|0
|14-4
|19
|
3
|Рома
|7
|5
|2
|0
|16-3
|17
|
4
|Милан
|7
|4
|3
|0
|14-7
|15
|
5
|Комо
|7
|4
|2
|1
|12-7
|14
|
6
|Фрозиноне
|7
|4
|1
|2
|13-9
|13
|
7
|Кальяри
|7
|4
|1
|2
|6-7
|13
|
8
|Ювентус
|7
|3
|2
|2
|9-8
|11
|
9
|Наполи
|7
|3
|1
|3
|10-7
|10
|
10
|Торино
|7
|3
|1
|3
|10-9
|10
|
11
|Аталанта
|7
|3
|0
|4
|10-11
|9
|
12
|Лечче
|7
|3
|0
|4
|9-12
|9
|
13
|Сассуоло
|7
|2
|2
|3
|12-14
|8
|
14
|Монца
|7
|2
|1
|4
|13-15
|7
|
15
|Болонья
|7
|1
|2
|4
|6-10
|5
|
16
|Парма
|7
|1
|1
|5
|4-13
|4
|
17
|Дженоа
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
18
|Удинезе
|7
|1
|1
|5
|9-16
|4
|
19
|Фиорентина
|7
|1
|1
|5
|8-17
|4
|
20
|Венеция
|7
|1
|0
|6
|6-16
|3
Результаты / календарь
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.10
|21:45
|Торино – Монца
|- : -
|24.10
|16:00
|Кальяри – Болонья
|- : -
|24.10
|16:00
|Комо – Сассуоло
|- : -
|24.10
|19:00
|Наполи – Рома
|- : -
|24.10
|21:45
|Лацио – Парма
|- : -
|25.10
|14:30
|Интер – Фиорентина
|- : -
|25.10
|17:00
|Аталанта – Фрозиноне
|- : -
|25.10
|17:00
|Дженоа – Венеция
|- : -
|25.10
|20:00
|Лечче – Ювентус
|- : -
|25.10
|22:45
|Удинезе – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|7
|
|
Густаво Варела
Монца
|6
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|6
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|
|
Рафик Бельгали
Торино
|3
|
|
Анди Диуф
Интер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|5
|1
|2
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|6
|1
|1
|
|
Эльиф Эльмас
Аталанта
|5
|1
|0
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