Пиоли прокомментировал уход Мальдини из «Милана»

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли прокомментировал уход Паоло Мальдини из клуба.

«Благодарен Мальдини и Рики Массару, я не работал дольше ни с одним из менеджеров, и я многим им обязан. У нас были отличные отношения, основанные на уважении, мы хорошо ладили. Конечно, бывали споры, особенно после чемпионского сезона, но уважение всегда присутствовало», — цитирует Пиоли Milan News.

Серия А стартует двадцатого августа. В прошлом сезоне «Милан» занял четвертое место, в предыдущем же стал чемпионом.