Мариу Руй может продолжить карьеру в Саудовской Аравии

Защитник «Наполи» Мариу Руй может этим летом перейти в «Аль-Наср», сообщает журналист Альфредо Педулла.

По данным источника, клуб продолжает трансферную компанию и в ближайшее время попробует приобрести 32-летнего португальца. В этой команде также выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.

Контракт игрока с «Наполи» истекает летом 2025 года. В прошедшем сезоне Руй провел в серии А 22 встречи и отметился 6 ассистами.