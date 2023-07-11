Мариу Руй может продолжить карьеру в Саудовской Аравии
Защитник «Наполи» Мариу Руй может этим летом перейти в «Аль-Наср», сообщает журналист Альфредо Педулла.
По данным источника, клуб продолжает трансферную компанию и в ближайшее время попробует приобрести 32-летнего португальца. В этой команде также выступает форвард сборной Португалии Криштиану Роналду.
Контракт игрока с «Наполи» истекает летом 2025 года. В прошедшем сезоне Руй провел в серии А 22 встречи и отметился 6 ассистами.
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Хоккей
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1
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2
|Лацио
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3
|Интер
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|0-0
|0
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4
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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5
|Аталанта
|0
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|0
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|0-0
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6
|Рома
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|0-0
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7
|Ювентус
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|0
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8
|Фиорентина
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9
|Болонья
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|0
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|0-0
|0
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10
|Торино
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|0
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|0-0
|0
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11
|Монца
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|0
|0
|0
|0-0
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12
|Удинезе
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|0
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|0-0
|0
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13
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Эмполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Салернитана
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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17
|Верона
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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18
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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19
|Дженоа
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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20
|Кальяри
|0
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|0
|0
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|0
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33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|20.08
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Рома – Салернитана
|- : -
|20.08
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Болонья – Милан
|- : -
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Эмполи – Верона
|- : -
|20.08
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Фрозиноне – Наполи
|- : -
|20.08
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Дженоа – Фиорентина
|- : -
|20.08
|00:00
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Интер – Монца
|- : -
|20.08
|00:00
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Лечче – Лацио
|- : -
|20.08
|00:00
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Сассуоло – Аталанта
|- : -
|20.08
|00:00
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Торино – Кальяри
|- : -
|20.08
|00:00
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Удинезе – Ювентус
|- : -
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