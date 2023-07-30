Клубы Саудовской Аравии интересуются Иммобиле, игроку предлагают контракт в 25 миллионов евро в год

Нападающий «Лацио» Чиро Иммобиле может продолжить карьеру в чемпионате Саудовской Аравии, сообщает инсайдер Николо Скира.

По информации источника, игроком серьезно интересуются лидеры чемпионата. Некоторые из них улучшили свое предложение и готовы платить игроку 25 миллионов евро в год.

33-летний итальянец выступает за «Лацио» с 2016 года. Его действующий контракт с командой рассчитан до 2026 года.

В сезоне-2022/23 он сыграл 38 матчей, забил 14 голов и отдал 7 результативных передач. Стоимость футболиста по данным портала Transfermarkt оценивается в 15 миллионов евро.