Полузащитник «Наполи» Мактоминай перенесет операцию на сердце из-за аритмии

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминай перенесет операцию из-за проблем с сердцем, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

У 29-летнего футболиста диагностировали легкую аритмию. В ближайшие дни Мактоминаю проведут операцию с использованием метода радиочастотной абляции. Это малоинвазивная процедура, при которой воздействуют на определенные участки ткани для устранения нарушений сердечного ритма.

Ожидается, что шотландец сможет вернуться в строй после перерыва на матчи сборных, который завершится 6 октября.

В сезоне-2026/27 на счету хавбека 2 матча в Серии А, в которых он не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до конца июня 2028 года.