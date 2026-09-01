Полузащитник «Наполи» Мактоминай перенесет операцию на сердце из-за аритмии
Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминай перенесет операцию из-за проблем с сердцем, сообщает пресс-служба итальянского клуба.
У 29-летнего футболиста диагностировали легкую аритмию. В ближайшие дни Мактоминаю проведут операцию с использованием метода радиочастотной абляции. Это малоинвазивная процедура, при которой воздействуют на определенные участки ткани для устранения нарушений сердечного ритма.
Ожидается, что шотландец сможет вернуться в строй после перерыва на матчи сборных, который завершится 6 октября.
В сезоне-2026/27 на счету хавбека 2 матча в Серии А, в которых он не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до конца июня 2028 года.
Положение команд
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Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Рома
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Интер
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Милан
|2
|2
|0
|0
|4-1
|6
|
4
|Ювентус
|2
|2
|0
|0
|3-0
|6
|
5
|Аталанта
|2
|2
|0
|0
|3-1
|6
|
6
|Лацио
|2
|2
|0
|0
|2-0
|6
|
7
|Удинезе
|2
|1
|1
|0
|4-3
|4
|
8
|Комо
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
9
|Фрозиноне
|2
|1
|0
|1
|3-1
|3
|
10
|Наполи
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|
11
|Сассуоло
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
12
|Кальяри
|2
|1
|0
|1
|1-1
|3
|
13
|Лечче
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
14
|Торино
|2
|0
|0
|2
|2-4
|0
|
15
|Болонья
|2
|0
|0
|2
|0-2
|0
|
16
|Дженоа
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
17
|Парма
|2
|0
|0
|2
|0-3
|0
|
18
|Монца
|2
|0
|0
|2
|3-7
|0
|
19
|Венеция
|2
|0
|0
|2
|0-4
|0
|
20
|Фиорентина
|2
|0
|0
|2
|0-7
|0
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36 тур
37 тур
38 тур
|4.09
|21:45
|Дженоа – Комо
|- : -
|5.09
|16:00
|Фиорентина – Торино
|- : -
|5.09
|19:00
|Интер – Наполи
|- : -
|5.09
|21:45
|Рома – Аталанта
|- : -
|6.09
|16:00
|Фрозиноне – Венеция
|- : -
|6.09
|16:00
|Парма – Монца
|- : -
|6.09
|19:00
|Болонья – Сассуоло
|- : -
|6.09
|21:45
|Ювентус – Милан
|- : -
|7.09
|19:00
|Кальяри – Лечче
|- : -
|7.09
|21:45
|Удинезе – Лацио
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|5
|
|
Густаво Варела
Монца
|2
|
|
Анастасиос Дувикас
Комо
|2
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|3
|
|
Анди Диуф
Интер
|2
|
|
Антонио Вергара
Наполи
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Габриэле Кальвани
Фрозиноне
|2
|0
|2
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|2
|0
|2
|
|
Альберт Гудмундссон
Фиорентина
|1
|0
|1
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