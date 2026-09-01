Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Уведомления
Главная
Футбол
Италия
Полузащитник «Наполи» Мактоминай перенесет операцию на сердце из-за аритмии

Полузащитник «Наполи» Мактоминай перенесет операцию на сердце из-за аритмии

Сергей Ярошенко

Полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминай перенесет операцию из-за проблем с сердцем, сообщает пресс-служба итальянского клуба.

У 29-летнего футболиста диагностировали легкую аритмию. В ближайшие дни Мактоминаю проведут операцию с использованием метода радиочастотной абляции. Это малоинвазивная процедура, при которой воздействуют на определенные участки ткани для устранения нарушений сердечного ритма.

Ожидается, что шотландец сможет вернуться в строй после перерыва на матчи сборных, который завершится 6 октября.

В сезоне-2026/27 на счету хавбека 2 матча в Серии А, в которых он не отметился результативными действиями. Контракт футболиста с «Наполи» рассчитан до конца июня 2028 года.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Скотт Мактоминай
Футбол
ФК Наполи
Читайте также
Филолог объяснила причины популярности мема про 3 сентября
Лихачев назвал строительство АЭС в Казахстане приоритетом сотрудничества
«Динамо» отправляет назад в Бразилию двух звезд, а взамен хочет взять Захаряна
На другой планете. Почему Кучеров — лучший хоккеист России
«Ови все прекрасно понимает». Какую роль получит Овечкин в «Вашингтоне»?
Путин сравнил насильственную мобилизацию на Украине с отловом бездомных собак
Популярное видео
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Родина»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — «Динамо» Махачкала: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Оренбург»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Балтика»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Динамо»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — ЦСКА: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Ротор»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
Ничья «Спартака» и «Оренбурга», «Балтика» разгромила «Родину»: видео
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Волга»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Челябинск»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Шинник»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Торпедо»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
РПЛ: видео всех голов 6-го тура 29 августа
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Урал»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Текстильщик» — «Велес»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Уфа»: ФНЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Чемпионат Италии-2026/27: за два тура ни одного подхода судьи к монитору

Нападающий Вольтемаде перешел в «Ювентус» из «Ньюкасла» на правах аренды
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рома 2 2 0 0 8-0 6
2
 Интер 2 2 0 0 5-1 6
3
 Милан 2 2 0 0 4-1 6
4
 Ювентус 2 2 0 0 3-0 6
5
 Аталанта 2 2 0 0 3-1 6
6
 Лацио 2 2 0 0 2-0 6
7
 Удинезе 2 1 1 0 4-3 4
8
 Комо 2 1 1 0 3-2 4
9
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-1 3
10
 Наполи 2 1 0 1 3-2 3
11
 Сассуоло 2 1 0 1 3-3 3
12
 Кальяри 2 1 0 1 1-1 3
13
 Лечче 2 1 0 1 2-4 3
14
 Торино 2 0 0 2 2-4 0
15
 Болонья 2 0 0 2 0-2 0
16
 Дженоа 2 0 0 2 0-3 0
17
 Парма 2 0 0 2 0-3 0
18
 Монца 2 0 0 2 3-7 0
19
 Венеция 2 0 0 2 0-4 0
20
 Фиорентина 2 0 0 2 0-7 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
4.09 21:45 Дженоа – Комо - : -
5.09 16:00 Фиорентина – Торино - : -
5.09 19:00 Интер – Наполи - : -
5.09 21:45 Рома – Аталанта - : -
6.09 16:00 Фрозиноне – Венеция - : -
6.09 16:00 Парма – Монца - : -
6.09 19:00 Болонья – Сассуоло - : -
6.09 21:45 Ювентус – Милан - : -
7.09 19:00 Кальяри – Лечче - : -
7.09 21:45 Удинезе – Лацио - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 5
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 2
Анастасиос Дувикас
Анастасиос Дувикас

Комо

 2
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 3
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 2
Антонио Вергара
Антонио Вергара

Наполи

 1
И К Ж
Габриэле Кальвани
Габриэле Кальвани

Фрозиноне

 2 0 2
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 2 0 2
Альберт Гудмундссон
Альберт Гудмундссон

Фиорентина

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости