Ди Лоренцо продлил контракт с «Наполи» до 2030 года

Защитник Джованни Ди Лоренцо продлил контракт с «Наполи», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Новое соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до 2030 года.

В прошлом сезоне Ди Лоренцо провел за неаполитанцев 35 матчей и забил два гола. В феврале защитник получил разрыв крестообразной связки колена и вернулся на поле в мае.

Ди Лоренцо выступает за «Наполи» с лета 2019 года. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.