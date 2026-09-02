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Защитник Джованни Ди Лоренцо продлил контракт с Наполи до 2030 года

Ди Лоренцо продлил контракт с «Наполи» до 2030 года

Руслан Минаев

Защитник Джованни Ди Лоренцо продлил контракт с «Наполи», сообщает пресс-служба итальянского клуба.

Новое соглашение 33-летнего футболиста рассчитано до 2030 года.

В прошлом сезоне Ди Лоренцо провел за неаполитанцев 35 матчей и забил два гола. В феврале защитник получил разрыв крестообразной связки колена и вернулся на поле в мае.

Ди Лоренцо выступает за «Наполи» с лета 2019 года. Вместе с командой он дважды становился чемпионом Италии, а также выигрывал Кубок и Суперкубок страны.

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ФК Наполи
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 Рома 2 2 0 0 8-0 6
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 Интер 2 2 0 0 5-1 6
3
 Милан 2 2 0 0 4-1 6
4
 Ювентус 2 2 0 0 3-0 6
5
 Аталанта 2 2 0 0 3-1 6
6
 Лацио 2 2 0 0 2-0 6
7
 Удинезе 2 1 1 0 4-3 4
8
 Комо 2 1 1 0 3-2 4
9
 Фрозиноне 2 1 0 1 3-1 3
10
 Наполи 2 1 0 1 3-2 3
11
 Сассуоло 2 1 0 1 3-3 3
12
 Кальяри 2 1 0 1 1-1 3
13
 Лечче 2 1 0 1 2-4 3
14
 Торино 2 0 0 2 2-4 0
15
 Болонья 2 0 0 2 0-2 0
16
 Дженоа 2 0 0 2 0-3 0
17
 Парма 2 0 0 2 0-3 0
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 Монца 2 0 0 2 3-7 0
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 Венеция 2 0 0 2 0-4 0
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4.09 21:45 Дженоа – Комо - : -
5.09 16:00 Фиорентина – Торино - : -
5.09 19:00 Интер – Наполи - : -
5.09 21:45 Рома – Аталанта - : -
6.09 16:00 Фрозиноне – Венеция - : -
6.09 16:00 Парма – Монца - : -
6.09 19:00 Болонья – Сассуоло - : -
6.09 21:45 Ювентус – Милан - : -
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