На Украине отреагировали на увольнение Шевченко из «Дженоа»: «Он отлично заработал»

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков в разговоре с «СЭ» отреагировал на увольнение Андрея Шевченко из «Дженоа».

«Я считаю, что «Дженоа» выбрали не самый лучший момент для увольнения Шевченко. Во-первых, в Италии не очень серьезно ценят кубковые матчи, если мы говорим о начальных стадиях. Во-вторых, в матче с «Миланом» команда Андрея играла достойно. По всей видимости, обе стороны поняли, что дальнейшее сотрудничество сторон бесперспективно.

Идти в умирающий «Дженоа» — серьезный риск. Но Шевченко думает, что провал с этой командой не ударит по его репутации. Этим увольнением выбросил на ветер 20 миллионов евро. Поздравляю Шевченко! Он отлично заработал, таким денежным выплатам позавидовал бы даже сам Жозе Моуринью. Посмотрим, что будет дальше с Андреем. Он получил серьезный удар по своим амбициям. Ему не повезло с командой. «Дженоа» — не клуб Шевченко, вот и все", — сказал Франков «СЭ».

45-летний Шевченко возглавил команду 7 ноября. Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила и три раза сыграла вничью при 7 поражениях.

«Дженоа» занимает 19-е место с 12 очками в турнирной таблице Серии А.