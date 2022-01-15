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Сегодня, 15:24

На Украине отреагировали на увольнение Шевченко из «Дженоа»: «Он отлично заработал»

Антон Иванов
Андрей Шевченко.
Фото instagram.com/genoacfcofficial

Главный редактор украинского журнала «Футбол» Артем Франков в разговоре с «СЭ» отреагировал на увольнение Андрея Шевченко из «Дженоа».

Андрей Шевченко. «Дженоа» уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера команды

«Я считаю, что «Дженоа» выбрали не самый лучший момент для увольнения Шевченко. Во-первых, в Италии не очень серьезно ценят кубковые матчи, если мы говорим о начальных стадиях. Во-вторых, в матче с «Миланом» команда Андрея играла достойно. По всей видимости, обе стороны поняли, что дальнейшее сотрудничество сторон бесперспективно.

Идти в умирающий «Дженоа» — серьезный риск. Но Шевченко думает, что провал с этой командой не ударит по его репутации. Этим увольнением выбросил на ветер 20 миллионов евро. Поздравляю Шевченко! Он отлично заработал, таким денежным выплатам позавидовал бы даже сам Жозе Моуринью. Посмотрим, что будет дальше с Андреем. Он получил серьезный удар по своим амбициям. Ему не повезло с командой. «Дженоа» — не клуб Шевченко, вот и все", — сказал Франков «СЭ».

45-летний Шевченко возглавил команду 7 ноября. Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила и три раза сыграла вничью при 7 поражениях.

«Дженоа» занимает 19-е место с 12 очками в турнирной таблице Серии А.

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⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 0
Челси 0
1-й тайм

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Андрей Шевченко
Футбол
ФК Дженоа
0
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Неделя

«Дженоа» уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера команды
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 20 8 4 8 27-19 28
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 21 5 5 11 28-38 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
Результаты / календарь
1 тур
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27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.12 20:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
 1 : 1
22.12 22:45
Наполи – Специя
 0 : 1
22.12 22:45
Эмполи – Милан
 2 : 4
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Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 16
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 15
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 5
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 18 1 8
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 13 1 7
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