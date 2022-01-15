Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок
Главная
Футбол
Италия

Сегодня, 15:40

Губерниев — об увольнении Шевченко: «Может, он не разобрался, на каком языке нужно давать указания спортсменам»

Мария Куцубеева
Корреспондент

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на увольнение украинского тренера Андрея Шевченко из «Дженоа».

Андрей Шевченко. «Дженоа» уволил Андрея Шевченко с поста главного тренера команды

«Его увольнение связано с результатами «Дженоа». Мы же видели, как Андрей Шевченко блестяще украинской команде объяснял на русском языке. Он, наверное, также на русском пытался объяснить и футболистам «Дженоа», а они его не понимали. Но Шевченко знает итальянский, после того, как начал жечь глаголом по-русски, преступил к итальянскому, но уже было поздно. Может, он не разобрался, на каком языке нужно давать указания спортсменам. Жаль. Хотелось бы, чтобы он закрепился, взял кого-то из наших игроков. Теперь «Дженоа» несчастные, потому что Черчесов к ним не пойдет, так как уже «Ференцвароше». Гончаренко, может, звонили, но он неделю трубки не берет. Кого брать? Я не могу, у меня биатлон. Посмотрим, что будет теперь с клубом», — сказал Губерниев «СЭ».

Андрей Шевченко. На Украине отреагировали на увольнение Шевченко из «Дженоа»: «Он отлично заработал»

Также Губерниев считает, что Андрей Шевченко не останется без работы.

«Андрей — классный футболист, неплохой тренер. Надо понимать истинные причины неудач «Дженоа». Вряд ли это связано с квалификацией наставников, хотя звоночек есть. Я думаю, что Шевченко не пропадет. Не думаю, что он сможет возглавить «Металлист Королев», хотя оттуда есть предложения, но там уже вмешивается украинская федерация. Не хотят, чтобы клуб в дальнейшем обыгрывал киевское «Динамо» в Лиге чемпионов», — добавил Губерниев.

45-летний Шевченко возглавил команду 7 ноября. Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила и три раза сыграла вничью при 7 поражениях.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити 0
Челси 0
Перерыв

Обе забьют - да

23%

1.79

П1

20%

1.70

ТБ 2.5

17%

1.81
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Тоттенхэм
Арсенал

1X

27%

1.38

ТМ 3.0

18%

1.44

X2

15%

1.62
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Интер

ТБ 2.5

19%

1.65

Ф2 (0)

16%

1.71

1X

15%

1.66
Андрей Шевченко
ФК Дженоа
Дмитрий Губерниев
12
2
Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Особняк за 4 миллиона долларов и двое детей: как живут Овечкин и Шубская
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

На Украине отреагировали на увольнение Шевченко из «Дженоа»: «Он отлично заработал»

«Ньюкасл» согласовал переход полузащитника «Аталанты» Гозенса
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Интер 20 15 4 1 51-16 49
2
 Милан 21 15 3 3 46-23 48
3
 Наполи 21 13 4 4 37-15 43
4
 Аталанта 20 12 5 3 44-26 41
5
 Ювентус 21 11 5 5 32-21 38
6
 Рома 21 10 2 9 35-28 32
7
 Фиорентина 20 10 2 8 34-29 32
8
 Лацио 21 9 5 7 43-39 32
9
 Торино 20 8 4 8 27-19 28
10
 Сассуоло 21 7 7 7 36-33 28
11
 Эмполи 21 8 4 9 34-42 28
12
 Верона 21 7 6 8 37-35 27
13
 Болонья 20 8 3 9 28-33 27
14
 Удинезе 19 4 8 7 28-34 20
15
 Сампдория 21 5 5 11 28-38 20
16
 Специя 21 5 4 12 21-41 19
17
 Венеция 20 4 5 11 18-37 17
18
 Кальяри 21 3 7 11 21-42 16
19
 Дженоа 21 1 9 11 20-39 12
20
 Салернитана 19 3 2 14 13-43 11
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
21.12 20:30
Удинезе – Салернитана
 - : -
21.12 22:45
Дженоа – Аталанта
 0 : 0
21.12 22:45
Ювентус – Кальяри
 2 : 0
22.12 18:30
Венеция – Лацио
 1 : 3
22.12 18:30
Сассуоло – Болонья
 0 : 3
22.12 20:30
Верона – Фиорентина
 1 : 1
22.12 20:30
Интер – Торино
 1 : 0
22.12 20:30
Рома – Сампдория
 1 : 1
22.12 22:45
Наполи – Специя
 0 : 1
22.12 22:45
Эмполи – Милан
 2 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Душан Влахович

Душан Влахович

Фиорентина

 16
Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 15
Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

 12
П
Ромеро Луис Альберто

Ромеро Луис Альберто

Лацио

 6
Хакан Чалханоглу

Хакан Чалханоглу

Интер

 5
Тео Эрнандес

Тео Эрнандес

Милан

 5
И К Ж
Роберто Сориано

Роберто Сориано

Болонья

 18 1 4
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Лацио

 18 1 8
Итан Ампаду

Итан Ампаду

Венеция

 13 1 7
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости