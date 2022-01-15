Губерниев — об увольнении Шевченко: «Может, он не разобрался, на каком языке нужно давать указания спортсменам»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в разговоре с «СЭ» отреагировал на увольнение украинского тренера Андрея Шевченко из «Дженоа».

«Его увольнение связано с результатами «Дженоа». Мы же видели, как Андрей Шевченко блестяще украинской команде объяснял на русском языке. Он, наверное, также на русском пытался объяснить и футболистам «Дженоа», а они его не понимали. Но Шевченко знает итальянский, после того, как начал жечь глаголом по-русски, преступил к итальянскому, но уже было поздно. Может, он не разобрался, на каком языке нужно давать указания спортсменам. Жаль. Хотелось бы, чтобы он закрепился, взял кого-то из наших игроков. Теперь «Дженоа» несчастные, потому что Черчесов к ним не пойдет, так как уже «Ференцвароше». Гончаренко, может, звонили, но он неделю трубки не берет. Кого брать? Я не могу, у меня биатлон. Посмотрим, что будет теперь с клубом», — сказал Губерниев «СЭ».

Также Губерниев считает, что Андрей Шевченко не останется без работы.

«Андрей — классный футболист, неплохой тренер. Надо понимать истинные причины неудач «Дженоа». Вряд ли это связано с квалификацией наставников, хотя звоночек есть. Я думаю, что Шевченко не пропадет. Не думаю, что он сможет возглавить «Металлист Королев», хотя оттуда есть предложения, но там уже вмешивается украинская федерация. Не хотят, чтобы клуб в дальнейшем обыгрывал киевское «Динамо» в Лиге чемпионов», — добавил Губерниев.

45-летний Шевченко возглавил команду 7 ноября. Под его руководством команда провела 11 матчей, где один раз победила и три раза сыграла вничью при 7 поражениях.