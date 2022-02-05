«Интер» — «Милан»: стартовые составы команд на матч чемпионата Италии

Стали известны стартовые составы «Интера» и «Милана» на матч 24-го тура чемпионата Италии.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони, Думфрис, Барелла, Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко, Мартинес.

«Милан»: Меньян, Калабрия, Калюлю, Романьоли, Эрнандес, Беннасер, Тонали, Салемакерс, Кессье, Рафаэл Леау, Жиру.

Матч начнется в 20.00 по московскому времени.