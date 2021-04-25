Миранчук остался в запасе на матч «Аталанты» с «Болоньей»
20:55
«Аталанта» объявила стартовый состав на матч 33-го тура чемпионата Италии против «Болоньи».
Среди 11 футболистов, которые выйдут на поле с первых минут, не оказалось российского полузащитника Алексея Миранчука. Хавбек начнет встречу на скамейке запасных.
Subito in campo @Hans33Hateboer! ? La nostra formazione titolare!#Hateboer starts! ?? Here's our #StartingXI to face Bologna!— Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) April 25, 2021
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Presented by @Plus500#AtalantaBologna #GoAtalantaGo ??? pic.twitter.com/6fPEhvvCD5
Матч «Аталанта» — «Болонья» состоится сегодня, 25 апреля. Начало встречи — в 21.45.
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