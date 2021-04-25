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Миранчук остался в запасе на матч «Аталанты» с «Болоньей»

20:55
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«Аталанта» объявила стартовый состав на матч 33-го тура чемпионата Италии против «Болоньи».

Среди 11 футболистов, которые выйдут на поле с первых минут, не оказалось российского полузащитника Алексея Миранчука. Хавбек начнет встречу на скамейке запасных.

Матч «Аталанта» — «Болонья» состоится сегодня, 25 апреля. Начало встречи — в 21.45.

Аталанта — Болонья

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