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Капитан «Ювентуса» Локателли успешно перенес операцию на мениске

Капитан «Ювентуса» Локателли успешно перенес операцию на мениске

Сергей Ярошенко

Капитан «Ювентуса» Мануэль Локателли перенес операцию на мениске правого колена, сообщает пресс-служба туринского клуба.

28-летний полузащитник получил травму в матче третьего тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:1). Операция прошла успешно. По информации Sky Sport Italia, восстановление футболиста займет пять-шесть месяцев.

Также повреждение двуглавой мышцы бедра средней степени тяжести диагностировано у 29-летнего полузащитника «Ювентуса» Жереми Бога. Его восстановление займет от 45 до 60 дней.

После трех туров «Ювентус» набрал семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.

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Футбол
ФК Ювентус
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 И В Н П +/- О
1
 Лацио 4 3 1 0 6-3 10
2
 Рома 3 3 0 0 10-1 9
3
 Интер 3 3 0 0 8-3 9
4
 Милан 4 2 2 0 7-4 8
5
 Ювентус 3 2 1 0 4-1 7
6
 Комо 3 2 1 0 7-3 7
7
 Фрозиноне 4 2 1 1 7-4 7
8
 Аталанта 3 2 0 1 4-3 6
9
 Кальяри 3 2 0 1 2-1 6
10
 Сассуоло 3 1 1 1 5-5 4
11
 Удинезе 3 1 1 1 5-5 4
12
 Торино 3 1 0 2 4-5 3
13
 Наполи 3 1 0 2 5-5 3
14
 Лечче 3 1 0 2 2-5 3
15
 Фиорентина 4 1 0 3 5-11 3
16
 Парма 3 0 1 2 1-4 1
17
 Монца 3 0 1 2 4-8 1
18
 Болонья 3 0 1 2 2-4 1
19
 Дженоа 4 0 1 3 2-8 1
20
 Венеция 4 0 0 4 4-11 0
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11.09 21:45 Венеция – Фиорентина 2 : 4
12.09 16:00 Дженоа – Фрозиноне 1 : 1
12.09 19:00 Лацио – Милан 2 : 2
12.09 21:45 Аталанта – Кальяри - : -
13.09 16:00 Лечче – Монца - : -
13.09 19:00 Наполи – Болонья - : -
13.09 21:45 Сассуоло – Ювентус - : -
14.09 19:30 Комо – Парма - : -
14.09 19:30 Торино – Рома - : -
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И К Ж
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