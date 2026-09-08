Капитан «Ювентуса» Локателли успешно перенес операцию на мениске
Капитан «Ювентуса» Мануэль Локателли перенес операцию на мениске правого колена, сообщает пресс-служба туринского клуба.
28-летний полузащитник получил травму в матче третьего тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:1). Операция прошла успешно. По информации Sky Sport Italia, восстановление футболиста займет пять-шесть месяцев.
Также повреждение двуглавой мышцы бедра средней степени тяжести диагностировано у 29-летнего полузащитника «Ювентуса» Жереми Бога. Его восстановление займет от 45 до 60 дней.
После трех туров «Ювентус» набрал семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Лацио
|4
|3
|1
|0
|6-3
|10
|
2
|Рома
|3
|3
|0
|0
|10-1
|9
|
3
|Интер
|3
|3
|0
|0
|8-3
|9
|
4
|Милан
|4
|2
|2
|0
|7-4
|8
|
5
|Ювентус
|3
|2
|1
|0
|4-1
|7
|
6
|Комо
|3
|2
|1
|0
|7-3
|7
|
7
|Фрозиноне
|4
|2
|1
|1
|7-4
|7
|
8
|Аталанта
|3
|2
|0
|1
|4-3
|6
|
9
|Кальяри
|3
|2
|0
|1
|2-1
|6
|
10
|Сассуоло
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
11
|Удинезе
|3
|1
|1
|1
|5-5
|4
|
12
|Торино
|3
|1
|0
|2
|4-5
|3
|
13
|Наполи
|3
|1
|0
|2
|5-5
|3
|
14
|Лечче
|3
|1
|0
|2
|2-5
|3
|
15
|Фиорентина
|4
|1
|0
|3
|5-11
|3
|
16
|Парма
|3
|0
|1
|2
|1-4
|1
|
17
|Монца
|3
|0
|1
|2
|4-8
|1
|
18
|Болонья
|3
|0
|1
|2
|2-4
|1
|
19
|Дженоа
|4
|0
|1
|3
|2-8
|1
|
20
|Венеция
|4
|0
|0
|4
|4-11
|0
Результаты / календарь
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32 тур
33 тур
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35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|11.09
|21:45
|Венеция – Фиорентина
|2 : 4
|12.09
|16:00
|Дженоа – Фрозиноне
|1 : 1
|12.09
|19:00
|Лацио – Милан
|2 : 2
|12.09
|21:45
|Аталанта – Кальяри
|- : -
|13.09
|16:00
|Лечче – Монца
|- : -
|13.09
|19:00
|Наполи – Болонья
|- : -
|13.09
|21:45
|Сассуоло – Ювентус
|- : -
|14.09
|19:30
|Комо – Парма
|- : -
|14.09
|19:30
|Торино – Рома
|- : -
|14.09
|21:45
|Интер – Удинезе
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|5
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|4
|
|
Франко Мастантуоно
Фиорентина
|3
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|
|
Анди Диуф
Интер
|2
|
|
Рикарду Мангаш
Монца
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Хоан Васкес
Дженоа
|4
|0
|0
|
|
Киалонда Гаспар
Лечче
|3
|0
|2
|
|
Симон Зом
Венеция
|3
|0
|2
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