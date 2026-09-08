Капитан «Ювентуса» Локателли успешно перенес операцию на мениске

Капитан «Ювентуса» Мануэль Локателли перенес операцию на мениске правого колена, сообщает пресс-служба туринского клуба.

28-летний полузащитник получил травму в матче третьего тура чемпионата Италии с «Миланом» (1:1). Операция прошла успешно. По информации Sky Sport Italia, восстановление футболиста займет пять-шесть месяцев.

Также повреждение двуглавой мышцы бедра средней степени тяжести диагностировано у 29-летнего полузащитника «Ювентуса» Жереми Бога. Его восстановление займет от 45 до 60 дней.

После трех туров «Ювентус» набрал семь очков и занимает шестое место в турнирной таблице Серии А.