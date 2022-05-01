Ханданович продлит контракт с «Интером» в этом месяце

Вратарь «Интера» Самир Ханданович продлит контракт с клубом, сообщает журналист Николо Скира.

По информации источника, агент 37-летнего словенца Фали Рамадани в этом месяце проведет встречу с представителями «нерадзурри», чтобы закрыть сделку. Новое соглашение с вратарем будет действовать до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год.

Ханданович выступает за «Интер» с июля 2012 года. В сезоне-2021/22 голкипер провел за команду 45 матчей и пропустил 34 гола, отыграв 20 встреч на ноль.

Нынешний контракт Хандановича действует до конца июня 2022 года.