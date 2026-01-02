Марко Оттолини стал новым спортивным директором «Ювентуса»

«Ювентус» объявил о назначении Марко Оттолини новым спортивным директором клуба.

Ранее 45-летний итальянец уже работал в туринском клубе с 2018 по 2022 годы. Он был скаутом и директором по арендам.

Последним местом работы Оттолини был «Дженоа», где он занимал пост спортивного директора с 2022 по 2025 годы.

После 17 туров «Ювентус» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.