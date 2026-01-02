Марко Оттолини стал новым спортивным директором «Ювентуса»
«Ювентус» объявил о назначении Марко Оттолини новым спортивным директором клуба.
Ранее 45-летний итальянец уже работал в туринском клубе с 2018 по 2022 годы. Он был скаутом и директором по арендам.
Последним местом работы Оттолини был «Дженоа», где он занимал пост спортивного директора с 2022 по 2025 годы.
После 17 туров «Ювентус» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Интер
|7
|6
|1
|0
|21-9
|19
|
2
|Лацио
|7
|6
|1
|0
|14-4
|19
|
3
|Рома
|8
|5
|3
|0
|19-6
|18
|
4
|Комо
|8
|5
|2
|1
|14-7
|17
|
5
|Милан
|7
|4
|3
|0
|14-7
|15
|
6
|Фрозиноне
|7
|4
|1
|2
|13-9
|13
|
7
|Торино
|8
|4
|1
|3
|13-11
|13
|
8
|Кальяри
|8
|4
|1
|3
|6-9
|13
|
9
|Наполи
|8
|3
|2
|3
|13-10
|11
|
10
|Ювентус
|7
|3
|2
|2
|9-8
|11
|
11
|Аталанта
|7
|3
|0
|4
|10-11
|9
|
12
|Лечче
|7
|3
|0
|4
|9-12
|9
|
13
|Болонья
|8
|2
|2
|4
|8-10
|8
|
14
|Сассуоло
|8
|2
|2
|4
|12-16
|8
|
15
|Монца
|8
|2
|1
|5
|15-18
|7
|
16
|Парма
|7
|1
|1
|5
|4-13
|4
|
17
|Дженоа
|7
|1
|1
|5
|5-13
|4
|
18
|Удинезе
|7
|1
|1
|5
|9-16
|4
|
19
|Фиорентина
|7
|1
|1
|5
|8-17
|4
|
20
|Венеция
|7
|1
|0
|6
|6-16
|3
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|23.10
|21:45
|Торино – Монца
|3 : 2
|24.10
|16:00
|Кальяри – Болонья
|0 : 2
|24.10
|16:00
|Комо – Сассуоло
|2 : 0
|24.10
|19:00
|Наполи – Рома
|3 : 3
|24.10
|21:45
|Лацио – Парма
|- : -
|25.10
|14:30
|Интер – Фиорентина
|- : -
|25.10
|17:00
|Аталанта – Фрозиноне
|- : -
|25.10
|17:00
|Дженоа – Венеция
|- : -
|25.10
|20:00
|Лечче – Ювентус
|- : -
|25.10
|22:45
|Удинезе – Милан
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Густаво Варела
Монца
|7
|
|
Антонио Раймондо
Фрозиноне
|7
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|6
|П
|
|
Пауло Дибала
Рома
|4
|
|
Рафик Бельгали
Торино
|3
|
|
Анди Диуф
Интер
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Лоренцо Луккези
Монца
|6
|1
|2
|
|
Дониэлл Мален
Рома
|7
|1
|1
|
|
Эльиф Эльмас
Аталанта
|5
|1
|0
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