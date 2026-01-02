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Марко Оттолини стал новым спортивным директором «Ювентуса»

Игнат Заздравин
Корреспондент

«Ювентус» объявил о назначении Марко Оттолини новым спортивным директором клуба.

Ранее 45-летний итальянец уже работал в туринском клубе с 2018 по 2022 годы. Он был скаутом и директором по арендам.

Последним местом работы Оттолини был «Дженоа», где он занимал пост спортивного директора с 2022 по 2025 годы.

После 17 туров «Ювентус» с 32 очками занимает пятое место в турнирной таблице итальянской Серии А.

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ФК Ювентус
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«Кальяри» — «Милан»: онлайн-трансляция матча чемпионата Италии

«Милан» выиграл у «Кальяри» и вышел на первое место в Серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Интер 7 6 1 0 21-9 19
2
 Лацио 7 6 1 0 14-4 19
3
 Рома 8 5 3 0 19-6 18
4
 Комо 8 5 2 1 14-7 17
5
 Милан 7 4 3 0 14-7 15
6
 Фрозиноне 7 4 1 2 13-9 13
7
 Торино 8 4 1 3 13-11 13
8
 Кальяри 8 4 1 3 6-9 13
9
 Наполи 8 3 2 3 13-10 11
10
 Ювентус 7 3 2 2 9-8 11
11
 Аталанта 7 3 0 4 10-11 9
12
 Лечче 7 3 0 4 9-12 9
13
 Болонья 8 2 2 4 8-10 8
14
 Сассуоло 8 2 2 4 12-16 8
15
 Монца 8 2 1 5 15-18 7
16
 Парма 7 1 1 5 4-13 4
17
 Дженоа 7 1 1 5 5-13 4
18
 Удинезе 7 1 1 5 9-16 4
19
 Фиорентина 7 1 1 5 8-17 4
20
 Венеция 7 1 0 6 6-16 3
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38 тур
23.10 21:45 Торино – Монца 3 : 2
24.10 16:00 Кальяри – Болонья 0 : 2
24.10 16:00 Комо – Сассуоло 2 : 0
24.10 19:00 Наполи – Рома 3 : 3
24.10 21:45 Лацио – Парма - : -
25.10 14:30 Интер – Фиорентина - : -
25.10 17:00 Аталанта – Фрозиноне - : -
25.10 17:00 Дженоа – Венеция - : -
25.10 20:00 Лечче – Ювентус - : -
25.10 22:45 Удинезе – Милан - : -
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Г
Густаво Варела
Густаво Варела

Монца

 7
Антонио Раймондо
Антонио Раймондо

Фрозиноне

 7
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 6
П
Пауло Дибала
Пауло Дибала

Рома

 4
Рафик Бельгали
Рафик Бельгали

Торино

 3
Анди Диуф
Анди Диуф

Интер

 3
И К Ж
Лоренцо Луккези
Лоренцо Луккези

Монца

 6 1 2
Дониэлл Мален
Дониэлл Мален

Рома

 7 1 1
Эльиф Эльмас
Эльиф Эльмас

Аталанта

 5 1 0
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