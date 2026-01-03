«Милан» выиграл у «Кальяри» и вышел на первое место в Серии А

«Милан» переиграл «Кальяри» в матче 18-го труа чемпионата Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Униполь Домус» в Кальяри.

Единственный мяч забил португальский нападающий Рафаэл Леау с передачи французского полузащитника Адриена Рабьо на 50-й минуте встречи.

«Милан» набрал 38 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Интер», у которого на один матч меньше. «Кальяри» идет на 14-й строчке — 18 очков.