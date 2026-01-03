«Милан» выиграл у «Кальяри» и вышел на первое место в Серии А
«Милан» переиграл «Кальяри» в матче 18-го труа чемпионата Италии — 1:0. Игра прошла на стадионе «Униполь Домус» в Кальяри.
Единственный мяч забил португальский нападающий Рафаэл Леау с передачи французского полузащитника Адриена Рабьо на 50-й минуте встречи.
«Милан» набрал 38 очков и поднялся на первое место в турнирной таблице, опередив «Интер», у которого на один матч меньше. «Кальяри» идет на 14-й строчке — 18 очков.
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|И
|В
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1
|Интер
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|0-0
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2
|Наполи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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3
|Рома
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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4
|Комо
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Милан
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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6
|Ювентус
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Аталанта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Болонья
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Лацио
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Удинезе
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Сассуоло
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Торино
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Парма
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Кальяри
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Фиорентина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Дженоа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Лечче
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Венеция
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
19
|Фрозиноне
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
20
|Монца
|0
|0
|0
|0
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|0
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|22.08
|19:30
|Интер – Монца
|- : -
|22.08
|19:30
|Удинезе – Комо
|- : -
|22.08
|21:45
|Дженоа – Наполи
|- : -
|22.08
|21:45
|Парма – Кальяри
|- : -
|23.08
|19:30
|Фрозиноне – Ювентус
|- : -
|23.08
|19:30
|Венеция – Лечче
|- : -
|23.08
|21:45
|Аталанта – Сассуоло
|- : -
|23.08
|21:45
|Торино – Милан
|- : -
|24.08
|19:30
|Болонья – Лацио
|- : -
|24.08
|21:45
|Рома – Фиорентина
|- : -
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