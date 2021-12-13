Маркизио оценил игру «Ювентуса» в матче с «Венецией»
Экс-игрок «Ювентуса» Клаудио Маркизио высказался по поводу выступления футболистов команды в матче 17-го тура серии А против «Венеции» (1:1).
«Ювентус» отлично управлял игрой в первом тайме. Но во втором у них появились проблемы, которые мы видели в начале года. Команда упустила возможность победить», — написал Маркизио на своей странице в Twitter.
В следующем туре «Старая синьора» на выезде сыграет с «Болоньей», а «Венеция» — с «Сампдорией». Туринцы занимают 6-е место в турнирной таблице, набрав 28 очков.
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