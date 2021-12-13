«Аталанта» — о голе Миранчука: «Сладкий и заслуженный момент!» Вперед Алексей»
«Аталанта» отреагировала на гол российского полузащитника Алексея Миранчука в матче 17-го тура серии А с «Вероной» (2:1).
Футболист отметился голом на 37-й минуте. Это первый гол Миранчука в этом сезоне.
«Сладкий и заслуженный момент!» Вперед Алексей!» — написала пресс-служба клуба.
Миранчук впервые в текущем сезоне с 4-го тура чемпионата Италии вышел в старте «Аталанты».
«Аталанта» выиграла шесть матчей подряд и поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков.
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