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«Аталанта» — о голе Миранчука: «Сладкий и заслуженный момент!» Вперед Алексей»

«Аталанта» отреагировала на гол Алексея Миранчука в матче с «Вероной»
07:02
Алексей Миранчук. Фото Instagram
Алексей Миранчук. Фото Instagram
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«Аталанта» отреагировала на гол российского полузащитника Алексея Миранчука в матче 17-го тура серии А с «Вероной» (2:1).

Футболист отметился голом на 37-й минуте. Это первый гол Миранчука в этом сезоне.

«Сладкий и заслуженный момент!» Вперед Алексей!» — написала пресс-служба клуба.

Миранчук впервые в текущем сезоне с 4-го тура чемпионата Италии вышел в старте «Аталанты».

«Аталанта» выиграла шесть матчей подряд и поднялась на третье место в турнирной таблице, набрав 37 очков.

Италия. Серия А. 17-й тур
12 дек, 17:00. Stadio Marc'Antonio Bentegodi (Верона)
Верона
1:2
Аталанта
Голы
Симеоне, 22 (1:0), Миранчук, 37 (1:1), Копмайнерс, 62 (1:2)
Верона
Монтипо Фараони Казале Чеккерини (Канчелльери, 81 ) Маньяни (Шутало, 71 ) Лазович Илич (Мигел Велозу, 60 ) Тамез Капрари Лазанья (Бесса, 60 ) Симеоне
Аталанта
Муссо Толой Пеццелла (Паломино, 85) Джимсити Мерих Демирал Дзаппакоста (Хатебур, 46) Копмайнерс де Рон Миранчук (Пессина, 78) Пашалич (Иличич, 56) Муриэль (Сапата, 56)
Предупреждения
Чеккерини 42, Капрари 90  -  Сапата 86
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Виктория Кравченко все материалы автора

Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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