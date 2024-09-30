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Конте: «Состав «Наполи» не такой конкурентоспособный, как у тех, кто играет в еврокубках»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Наполи» Антонио Конте прокомментировал победу в 6-м туре чемпионата Италии над «Монцей» (2:0).

«Я всегда говорю, что у нас есть преимущество в том, что мы можем тренироваться всю неделю, но недостаток в том, что наш состав не такой конкурентоспособный, как у тех, кто играет в еврокубках. Тем не менее, мы стараемся работать, чтобы питать мечты, ведь они тоже могут сбыться, но я должен учитывать реальность, а она говорит о том, что мы очень далеки от высоких достижений. Мы должны упорно трудиться в каждом матче, как сегодня, когда нам пришлось сильно попотеть, чтобы заработать эти очки.

Прошло меньше трех месяцев с тех пор, как президент говорил о полной перестройке команды. Мы потеряли 14 игроков и подписали семерых. Мы потеряли Виктор Осимхена и Петра Зелиньского. Я понимаю, что от меня многого ждут, потому что в прошлом я добивался больших успехов. Как я уже сказал, мы можем позволить фанатам мечтать, но я должен сохранять рассудок и понимать, что есть команды, которые опережают нас по многим причинам. Мы преследуем их и постараемся показать максимум", — приводит слова Конте DAZN.

«Наполи» (13 очков) поднялся на первое место в серии А. Команда Антонио Конте продлила до 6 матчей серию без поражений во всех турнирах. «Монца» (3) идет предпоследней в турнирной таблице чемпионата Италии.

Антонио Конте
ФК Монца
ФК Наполи
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1
 Наполи 6 4 1 1 11-4 13
2
 Ювентус 6 3 3 0 9-0 12
3
 Милан 6 3 2 1 14-7 11
4
 Торино 6 3 2 1 10-8 11
5
 Интер 6 3 2 1 13-7 11
6
 Удинезе 6 3 1 2 9-10 10
7
 Эмполи 6 2 4 0 5-2 10
8
 Лацио 6 3 1 2 12-10 10
9
 Рома 6 2 3 1 7-4 9
10
 Комо 6 2 2 2 9-11 8
11
 Аталанта 6 2 1 3 11-12 7
12
 Болонья 6 1 4 1 7-9 7
13
 Фиорентина 6 1 4 1 7-7 7
14
 Верона 6 2 0 4 10-11 6
15
 Парма 5 1 2 2 8-9 5
16
 Лечче 6 1 2 3 3-11 5
17
 Дженоа 6 1 2 3 4-10 5
18
 Венеция 6 1 1 4 4-10 4
19
 Монца 6 0 3 3 4-8 3
20
 Кальяри 5 0 2 3 1-8 2
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Милан – Лечче
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Дженоа – Ювентус
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Болонья – Аталанта
 1 : 1
29.09 13:30
Торино – Лацио
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Рома – Венеция
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Комо – Верона
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