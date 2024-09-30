Гол Эрнани не спас «Парму» от поражения в матче с «Кальяри»
«Парма» на своем поле уступила «Кальяри» в матче 6-го тура итальянской серии А — 2:3.
Победу гостям принесли голы Надира Зортеа (34-я минута), Рэзвана Марина (75-я) и Роберто Пикколи (87-я).
У хозяев отличились Деннис Ман (62-я) и экс-хавбек «Зенита» Эрнани, реализовавший пенальти на 87-й минуте.
«Кальяри» (5 очков) одержал первую победу в текущем сезоне и поднялся на 17-е место в серии А. «Парма» (5) идет 15-й в турнирной таблице.
Источник: Таблица серии А
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Наполи
|6
|4
|1
|1
|11-4
|13
|
2
|Ювентус
|6
|3
|3
|0
|9-0
|12
|
3
|Милан
|6
|3
|2
|1
|14-7
|11
|
4
|Торино
|6
|3
|2
|1
|10-8
|11
|
5
|Интер
|6
|3
|2
|1
|13-7
|11
|
6
|Удинезе
|6
|3
|1
|2
|9-10
|10
|
7
|Эмполи
|6
|2
|4
|0
|5-2
|10
|
8
|Лацио
|6
|3
|1
|2
|12-10
|10
|
9
|Рома
|6
|2
|3
|1
|7-4
|9
|
10
|Комо
|6
|2
|2
|2
|9-11
|8
|
11
|Аталанта
|6
|2
|1
|3
|11-12
|7
|
12
|Болонья
|6
|1
|4
|1
|7-9
|7
|
13
|Фиорентина
|6
|1
|4
|1
|7-7
|7
|
14
|Верона
|6
|2
|0
|4
|10-11
|6
|
15
|Лечче
|6
|1
|2
|3
|3-11
|5
|
16
|Кальяри
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
17
|Парма
|6
|1
|2
|3
|10-12
|5
|
18
|Дженоа
|6
|1
|2
|3
|4-10
|5
|
19
|Венеция
|6
|1
|1
|4
|4-10
|4
|
20
|Монца
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|27.09
|21:45
|
Милан – Лечче
|3 : 0
|28.09
|16:00
|
Удинезе – Интер
|2 : 3
|28.09
|19:00
|
Дженоа – Ювентус
|0 : 3
|28.09
|21:45
|
Болонья – Аталанта
|1 : 1
|29.09
|13:30
|
Торино – Лацио
|2 : 3
|29.09
|16:00
|
Рома – Венеция
|2 : 1
|29.09
|16:00
|
Комо – Верона
|3 : 2
|29.09
|19:00
|
Эмполи – Фиорентина
|0 : 0
|29.09
|21:45
|
Наполи – Монца
|2 : 0
|30.09
|21:45
|
Парма – Кальяри
|2 : 3
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Патрик Кутроне
Комо
|4
|
|
Маркус Тюрам
Интер
|4
|
|
Кристиан Пулишич
Милан
|4
|П
|
|
Нуну Тавареш
Лацио
|4
|
|
Давид Нерес
Наполи
|3
|
|
Дарко Лазович
Верона
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Джон Лукуми
Болонья
|5
|1
|2
|
|
Павел Давидович
Верона
|5
|1
|1
|
|
Патрик Доргу
Лечче
|5
|1
|1
Новости