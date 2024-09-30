Гол Эрнани не спас «Парму» от поражения в матче с «Кальяри»

«Парма» на своем поле уступила «Кальяри» в матче 6-го тура итальянской серии А — 2:3.

Победу гостям принесли голы Надира Зортеа (34-я минута), Рэзвана Марина (75-я) и Роберто Пикколи (87-я).

У хозяев отличились Деннис Ман (62-я) и экс-хавбек «Зенита» Эрнани, реализовавший пенальти на 87-й минуте.

«Кальяри» (5 очков) одержал первую победу в текущем сезоне и поднялся на 17-е место в серии А. «Парма» (5) идет 15-й в турнирной таблице.