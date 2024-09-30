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30 сентября, 23:37

Гол Эрнани не спас «Парму» от поражения в матче с «Кальяри»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Парма» на своем поле уступила «Кальяри» в матче 6-го тура итальянской серии А — 2:3.

Победу гостям принесли голы Надира Зортеа (34-я минута), Рэзвана Марина (75-я) и Роберто Пикколи (87-я).

У хозяев отличились Деннис Ман (62-я) и экс-хавбек «Зенита» Эрнани, реализовавший пенальти на 87-й минуте.

«Кальяри» (5 очков) одержал первую победу в текущем сезоне и поднялся на 17-е место в серии А. «Парма» (5) идет 15-й в турнирной таблице.

Италия. Серия А. 6-й тур
30 сент, 21:45. Ennio Tardini (Парма)
Парма
2:3
Кальяри

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Кальяри
ФК Парма
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