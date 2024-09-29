Футбол
Италия
Новости
Серия A Серия B Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Италия

29 сентября, 23:37

«Наполи» победил «Монцу» и возглавил таблицу серии А

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Наполи» на своем поле обыграл «Монцу» в матче 6-го тура итальянской серии А — 2:0.

На 22-й минуте неаполитанцы вышли вперед благодаря голу Маттео Политано. Через 11 минут преимущество хозяев удвоил Хвича Кварацхелия.

«Наполи» (13 очков) поднялся на первое место в серии А. Команда Антонио Конте продлила до 6 матчей серию без поражений во всех турнирах. «Монца» (3) идет предпоследней в турнирной таблице чемпионата Италии.

Италия. Серия А. 6-й тур
29 сент, 21:45. Diego Armando Maradona (Неаполь)
Наполи
2:0
Монца

Источник: Таблица серии А
Футбол
ФК Монца
ФК Наполи
Читайте также
На южные регионы России обрушилась пыльная буря
ВС России освободили населенный пункт Макеевка в ЛНР
Глушенков появился в нескромной футболке, Лусиану жестко били ниже пояса, Караваев все разрушил, но это была игра уровня Лиги чемпионов. Что случилось в матче «Краснодар» – «Зенит»
В США заявили о потере благосклонности американцев к запросам Зеленского
Французский фигурист Эмоз близок к завершению карьеры
Орлов предположил, что Семак не угадал с составом «Зенита» на матч в Краснодаре
Популярное видео
«Чайка» — «Балтика»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Уфа»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Шинник»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Сокол»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сочи»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Тюмень»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
РПЛ, 10-й тур: гол Нгамале и лучшие моменты матчей 29 сентября
«Енисей» — «Урал»: ФНЛ, 12-й тур, видеообзор матча
Кордоба и Смолов принесли «Краснодару» победу над «Зенитом», Дзюба забил «Ростову»: все голы дня
РПЛ: видео голов 10-го тура 27 сентября
«Ахмат» — «Крылья Советов»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Локомотив»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Рубин» — ЦСКА: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Краснодар»: РПЛ, 9-й тур, видеообзор матча
Дубль Тюкавина в дерби, Батраков принес «Локо» победу над «Пари НН»: все голы дня
«Нефтехимик» — «Алания»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Арсенал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Урал»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Сочи»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Дубли Сперцяна и Кордобы, два результативных паса Дзюбы: все голы дня
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
«Тюмень» — «Родина»: ФНЛ, 11-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Наполи 6 4 1 1 11-4 13
2
 Ювентус 6 3 3 0 9-0 12
3
 Милан 6 3 2 1 14-7 11
4
 Торино 6 3 2 1 10-8 11
5
 Интер 6 3 2 1 13-7 11
6
 Удинезе 6 3 1 2 9-10 10
7
 Эмполи 6 2 4 0 5-2 10
8
 Лацио 6 3 1 2 12-10 10
9
 Рома 6 2 3 1 7-4 9
10
 Комо 6 2 2 2 9-11 8
11
 Аталанта 6 2 1 3 11-12 7
12
 Болонья 6 1 4 1 7-9 7
13
 Фиорентина 6 1 4 1 7-7 7
14
 Верона 6 2 0 4 10-11 6
15
 Парма 5 1 2 2 8-9 5
16
 Лечче 6 1 2 3 3-11 5
17
 Дженоа 6 1 2 3 4-10 5
18
 Венеция 6 1 1 4 4-10 4
19
 Монца 6 0 3 3 4-8 3
20
 Кальяри 5 0 2 3 1-8 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
27.09 21:45
Милан – Лечче
 3 : 0
28.09 16:00
Удинезе – Интер
 2 : 3
28.09 19:00
Дженоа – Ювентус
 0 : 3
28.09 21:45
Болонья – Аталанта
 1 : 1
29.09 13:30
Торино – Лацио
 2 : 3
29.09 16:00
Рома – Венеция
 2 : 1
29.09 16:00
Комо – Верона
 3 : 2
29.09 19:00
Эмполи – Фиорентина
 0 : 0
29.09 21:45
Наполи – Монца
 2 : 0
30.09 21:45
Парма – Кальяри
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Патрик Кутроне

Патрик Кутроне

Комо

 4
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Интер

 4
Кристиан Пулишич

Кристиан Пулишич

Милан

 4
П
Нуну Тавареш

Нуну Тавареш

Лацио

 4
Давид Нерес

Давид Нерес

Наполи

 3
Дарко Лазович

Дарко Лазович

Верона

 3
И К Ж
Джон Лукуми

Джон Лукуми

Болонья

 5 1 2
Павел Давидович

Павел Давидович

Верона

 5 1 1
Патрик Доргу

Патрик Доргу

Лечче

 5 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости