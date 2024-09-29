«Наполи» победил «Монцу» и возглавил таблицу серии А

«Наполи» на своем поле обыграл «Монцу» в матче 6-го тура итальянской серии А — 2:0.

На 22-й минуте неаполитанцы вышли вперед благодаря голу Маттео Политано. Через 11 минут преимущество хозяев удвоил Хвича Кварацхелия.

«Наполи» (13 очков) поднялся на первое место в серии А. Команда Антонио Конте продлила до 6 матчей серию без поражений во всех турнирах. «Монца» (3) идет предпоследней в турнирной таблице чемпионата Италии.