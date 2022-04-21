«Торино» хочет выкупить права на нападающего «Монако»

«Торино» хочет выкупить права на нападающего «Монако» Пьетро Пеллегри, сообщает Calciomercato.

Туринский клуб арендовал футболиста зимой с опцией выкупа за 6 миллионов евро. Однако «быки» рассчитывают снизить эту сумму.

Напомним, что ранее Пеллегри выступал за «Милан» на правах аренды с августа 2021 года. Однако зимой «Монако» вернул игрока из «Милана» и отдал в аренду «Торино».

Всего в этом сезоне 21-летний итальянец провел 10 матчей в серии А и сделал 1 голевую передачу.