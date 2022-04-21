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«Торино» хочет выкупить права на нападающего «Монако»

Иван Шитик
Корреспондент
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«Торино» хочет выкупить права на нападающего «Монако» Пьетро Пеллегри, сообщает Calciomercato.

Туринский клуб арендовал футболиста зимой с опцией выкупа за 6 миллионов евро. Однако «быки» рассчитывают снизить эту сумму.

Напомним, что ранее Пеллегри выступал за «Милан» на правах аренды с августа 2021 года. Однако зимой «Монако» вернул игрока из «Милана» и отдал в аренду «Торино».

Всего в этом сезоне 21-летний итальянец провел 10 матчей в серии А и сделал 1 голевую передачу.

ФК Монако
ФК Торино
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 Наполи 33 20 7 6 59-27 67
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 Ювентус 33 18 9 6 50-29 63
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 Рома 33 17 7 9 54-37 58
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 Лацио 33 16 8 9 65-48 56
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 Аталанта 32 14 9 9 54-38 51
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 Верона 33 13 9 11 58-50 48
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 Сассуоло 33 12 10 11 58-53 46
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 Сампдория 33 8 5 20 40-56 29
17
 Кальяри 33 6 10 17 31-61 28
18
 Дженоа 33 2 16 15 24-54 22
19
 Венеция 32 5 7 20 26-58 22
20
 Салернитана 32 5 7 20 26-69 21
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23.04 16:00
Венеция – Аталанта
 - : -
23.04 16:00
Торино – Специя
 - : -
23.04 19:00
Интер – Рома
 - : -
23.04 21:45
Верона – Сампдория
 - : -
24.04 13:30
Салернитана – Фиорентина
 - : -
24.04 16:00
Болонья – Удинезе
 - : -
24.04 16:00
Эмполи – Наполи
 - : -
24.04 19:00
Дженоа – Кальяри
 - : -
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Лацио – Милан
 - : -
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Чиро Иммобиле

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Лацио

 25
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

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Джованни Симеоне

Джованни Симеоне

Верона

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П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 8
Сергей Милинкович-Савич

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Лацио

 8
Николо Барелла

Николо Барелла

Интер

 7
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 24 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

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Специя

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