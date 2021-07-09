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Калабрия продлил контракт с «Миланом»

11:31
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Защитник Давиде Калабрия подписал новый контракт с «Миланом», информирует сайт клуба. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2025 года.

Калабрия выступает за «Милан» с 2015 года. Всего за россонери он провел 151 матч во всех турнирах и забил пять голов.

Кроме того, спортсмен сыграл два матча за сборную Италии.

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