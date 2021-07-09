Калабрия продлил контракт с «Миланом»
11:31
Защитник Давиде Калабрия подписал новый контракт с «Миланом», информирует сайт клуба. Соглашение с 24-летним футболистом рассчитано до 30 июня 2025 года.
Калабрия выступает за «Милан» с 2015 года. Всего за россонери он провел 151 матч во всех турнирах и забил пять голов.
Кроме того, спортсмен сыграл два матча за сборную Италии.
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