Моуринью прервал пресс-конференцию в «Роме» из-за шелеста пленки на окне
21:45
Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прервал свою первую пресс-конференцию в римском клубе из-за шелеста пленки на окне. Во время одного из вопросов португальский специалист встал с места, подошел к окнам и содрал ненавистную тонировку.
В прошлом сезоне «Рома» заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Контракт Моуринью рассчитан до 30 июня 2024 года.
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