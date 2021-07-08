Моуринью прервал пресс-конференцию в «Роме» из-за шелеста пленки на окне

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прервал свою первую пресс-конференцию в римском клубе из-за шелеста пленки на окне. Во время одного из вопросов португальский специалист встал с места, подошел к окнам и содрал ненавистную тонировку.

Jose Mourinho wasn't impressed with the lighting at his opening Roma press conference... ?pic.twitter.com/9JRmgUuuGC — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) July 8, 2021

В прошлом сезоне «Рома» заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Контракт Моуринью рассчитан до 30 июня 2024 года.