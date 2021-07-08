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Моуринью прервал пресс-конференцию в «Роме» из-за шелеста пленки на окне

21:45
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прервал свою первую пресс-конференцию в римском клубе из-за шелеста пленки на окне. Во время одного из вопросов португальский специалист встал с места, подошел к окнам и содрал ненавистную тонировку.

В прошлом сезоне «Рома» заняла седьмое место в турнирной таблице чемпионата Италии. Контракт Моуринью рассчитан до 30 июня 2024 года.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/SkySportsPL/status/1413162208125665285

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