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4 сентября, 16:10

Итальянские судьи недовольны поведением Сарри после матча с «Наполи»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри после домашнего поражения от «Наполи» (1:2) в матче 5-го тура чемпионата Италии раскритиковал работу бригады арбитров, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Впрочем, в Федерации судей Италии считают, что рефери Симоне Соцца хорошо отработал на матче в Риме. Руководители судейского корпуса были «удивлены и раздражены» словами Сарри.

В пяти первых матчах нового сезона серии А «Лацио» удалось набрать восемь очков. Команда Маурицио Сарри на текущий момент располагается на седьмой строчке в турнирной таблице.

ФК Лацио
ФК Наполи
Маурицио Сарри
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И В Н П +/- О
1
 Аталанта 5 4 1 0 9-2 13
2
 Наполи 5 3 2 0 12-4 11
3
 Милан 5 3 2 0 10-5 11
4
 Удинезе 5 3 1 1 9-5 10
5
 Торино 5 3 1 1 6-5 10
6
 Рома 5 3 1 1 6-5 10
7
 Ювентус 5 2 3 0 7-2 9
8
 Интер 5 3 0 2 11-8 9
9
 Лацио 5 2 2 1 7-5 8
10
 Салернитана 5 1 3 1 7-4 6
11
 Фиорентина 5 1 3 1 4-4 6
12
 Сассуоло 5 1 3 1 3-5 6
13
 Верона 5 1 2 2 6-9 5
14
 Специя 5 1 2 2 5-9 5
15
 Эмполи 5 0 4 1 4-5 4
16
 Болонья 5 0 3 2 5-8 3
17
 Лечче 5 0 2 3 3-6 2
18
 Сампдория 5 0 2 3 2-9 2
19
 Кремонезе 5 0 1 4 4-9 1
20
 Монца 5 0 0 5 2-13 0
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37 тур
38 тур
3.09 16:00
Фиорентина – Ювентус
 1 : 1
3.09 19:00
Милан – Интер
 3 : 2
3.09 21:45
Лацио – Наполи
 1 : 2
4.09 13:30
Кремонезе – Сассуоло
 0 : 0
4.09 16:00
Специя – Болонья
 2 : 2
4.09 19:00
Верона – Сампдория
 2 : 1
4.09 21:45
Удинезе – Рома
 4 : 0
5.09 19:30
Монца – Аталанта
 0 : 2
5.09 19:30
Салернитана – Эмполи
 2 : 2
5.09 21:45
Торино – Лечче
 1 : 0
Все результаты / календарь
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ЖК
Г
Марко Арнаутович

Марко Арнаутович

Болонья

 5
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 4
Хвича Кварацхелия

Хвича Кварацхелия

Наполи

 4
П
Жерар Деулофеу

Жерар Деулофеу

Удинезе

 3
Петр Зелиньски

Петр Зелиньски

Наполи

 3
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 3
И К Ж
Неуэн Перес

Неуэн Перес

Удинезе

 3 1 1
Луиш Машимиану

Луиш Машимиану

Лацио

 1 1 0
Риккардо Орсолини

Риккардо Орсолини

Болонья

 3 1 0
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