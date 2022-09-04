«Кремонезе» и «Сассуоло» не забили голов в матче чемпионата Италии

«Кремонезе» и «Сассуоло» не открыли счет в матче 5-го тура чемпионата Италии.

Для хозяев это первое набранное очко в новом сезоне после четырех поражений. Команда занимает 19-е место в турнирной таблице. У «Сассуоло» 6 очков и 11-я строчка в серии А.