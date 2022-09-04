«Милан» предложит новый контракт нападающему Рафаэлю Леау

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли заявил, что клуб предложит новый контракт нападающему Рафаэлю Леау.

«Клуб собирается в скором времени предложить Леау новый контракт. Руководство позаботится об этом. Рафаэл не создает никаких проблем и усердно работает, как настоящий профессионал», — приводит слова тренера La Gazzetta dello Sport.

Ранее сообщалось, что 23-летний португалец отклонил первое предложение «россонери» о продлении контракта. Миланцы предлагали соглашение до 2026 года с существенным повышением зарплаты, но игрок и его окружение отказались.

В минувшем сезоне Леау сыграл 42 матча во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и 12 результативных передач.

В нынешнем сезоне серии А форвард забил 3 гола и сделал 2 голевых передачи в 5 матчах. Его действующий контракт рассчитан до 2024 года.