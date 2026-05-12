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Источник: «Рома» проведет переговоры со спортивным директором «Пафоса» Джареттой

Павел Лопатко

Представители руководства «Ромы» намерены провести переговоры со спортивным директором «Пафоса» Кристиано Джареттой, сообщает Sportitalia.

По данным источника, среди преимуществ 58-летнего итальянца — опыт работы в различных чемпионатах и владение английским языком. Также внимание привлекли и результаты «Пафоса»: в таблице общего этапа Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 он стал 26-м среди 36 команд.

Джаретта был назначен спортивным директором «Пафоса» в декабре 2023 года. Также он работал на аналогичных должностях в «Уотфорде», софийском ЦСКА, «Асколи», «Удинезе» и «Новаре».

«Рома» ищет спортивного директора на смену уходящему Фредерику Массаре.

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ФК Пафос
ФК Рома
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1
 Интер 0 0 0 0 0-0 0
2
 Наполи 0 0 0 0 0-0 0
3
 Рома 0 0 0 0 0-0 0
4
 Комо 0 0 0 0 0-0 0
5
 Милан 0 0 0 0 0-0 0
6
 Ювентус 0 0 0 0 0-0 0
7
 Аталанта 0 0 0 0 0-0 0
8
 Болонья 0 0 0 0 0-0 0
9
 Лацио 0 0 0 0 0-0 0
10
 Удинезе 0 0 0 0 0-0 0
11
 Сассуоло 0 0 0 0 0-0 0
12
 Торино 0 0 0 0 0-0 0
13
 Парма 0 0 0 0 0-0 0
14
 Кальяри 0 0 0 0 0-0 0
15
 Фиорентина 0 0 0 0 0-0 0
16
 Дженоа 0 0 0 0 0-0 0
17
 Лечче 0 0 0 0 0-0 0
18
 Венеция 0 0 0 0 0-0 0
19
 Фрозиноне 0 0 0 0 0-0 0
20
 Монца 0 0 0 0 0-0 0
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22.08 19:30 Интер – Монца - : -
22.08 19:30 Удинезе – Комо - : -
22.08 21:45 Дженоа – Наполи - : -
22.08 21:45 Парма – Кальяри - : -
23.08 19:30 Фрозиноне – Ювентус - : -
23.08 19:30 Венеция – Лечче - : -
23.08 21:45 Аталанта – Сассуоло - : -
23.08 21:45 Торино – Милан - : -
24.08 19:30 Болонья – Лацио - : -
24.08 21:45 Рома – Фиорентина - : -
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