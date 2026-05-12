Источник: «Рома» проведет переговоры со спортивным директором «Пафоса» Джареттой

Представители руководства «Ромы» намерены провести переговоры со спортивным директором «Пафоса» Кристиано Джареттой, сообщает Sportitalia.

По данным источника, среди преимуществ 58-летнего итальянца — опыт работы в различных чемпионатах и владение английским языком. Также внимание привлекли и результаты «Пафоса»: в таблице общего этапа Лиги чемпионов в сезоне-2025/26 он стал 26-м среди 36 команд.

Джаретта был назначен спортивным директором «Пафоса» в декабре 2023 года. Также он работал на аналогичных должностях в «Уотфорде», софийском ЦСКА, «Асколи», «Удинезе» и «Новаре».

«Рома» ищет спортивного директора на смену уходящему Фредерику Массаре.

Подписывайся на канал «СЭ» в Max