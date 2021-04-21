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«Интер» официально объявил о выходе из Суперлиги

13:09
Футболисты «Интера». Фото ФК «Интер»
Футболисты «Интера». Фото ФК «Интер»
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«Интер» на официальном сайте сделал заявление о выходе из Суперлиги.

«Интер» подтверждает, что клуб больше не участвует в проекте Суперлиги. Мы всегда стремимся дать болельщикам лучший футбольный опыт — инновации и инклюзивность были частью нашей ДНК с момента основания. Наше обязательство со всеми заинтересованными сторонами улучшать футбольную индустрию никогда не изменится.

«Интер» считает, что футбол, как и любая другая деятельность, должен быть заинтересован в постоянном улучшении своих турниров, чтобы и дальше увлекать болельщиков всех возрастов во всем мире в рамках финансовой устойчивости.

С этим видением мы продолжим работать вместе со всеми заинтересованными сторонами для будущего спорта, который мы все любим», — говорится в сообщении.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышел «Атлетико».

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