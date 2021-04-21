Акции «Ювентуса» упали после выхода английских клубов из Суперлиги

Акции «Ювентуса» упали после новостей о выходе английских клубов из Суперлиги, сообщает France Press.

Акции туринского клуба достигли самого высокого уровня с сентября 2020 года после объявления о создании Суперлиги и стали стоить по 0,911 евро в 19 апреля. Однако 21 апреля после новостей о выходе шести английских клубов из нового турнира акции туринцев до 0,779 евро.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире.