«Милан» вторым среди итальянских клубов вышел из Суперлиги

«Милан» на официальном сайте сделал заявление о выходе клуба из Суперлиги.

«Мы приняли приглашение участвовать в проекте Суперлиги с искренним намерением создать максимально возможное европейское соревнование для болельщиков со всего мира, чтобы защитить интересы клуба и наших фанатов. Меняться нелегко, но для прогресса необходима эволюция, и структура европейского футбола также развивалась и менялась с годами.

Но голоса и опасения болельщиков по всему миру по поводу проекта Суперлиги были сильными и ясными, и наш клуб должен оставаться чутким и внимательным к мнению тех, кто любит этот замечательный вид спорта.

Тем не менее, мы продолжим активно работать над определением устойчивой модели для мира футбола», — говорится в сообщении.

19 апреля было объявлено о запуске Суперлиги. В нее вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Президентом лиги стал Флорентино Перес, который занимает аналогичный пост в мадридском клубе.

21 апреля руководство Суперлиги приняло решение о приостановлении проекта после отказа английских клубов принимать участие в турнире. Также из Суперлиги вышли «Атлетико» и «Интер».