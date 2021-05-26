В Италии сообщают, что Тедеско претендует на пост главного тренера «Наполи»

Бывший главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско может стать главным тренером «Наполи». Немецкий специалист находится в списке претендентов на этот пост, сообщает Il Palone Gonfiato.

Однако основной кандидатурой является бывший главный тренер «Зенита» Лучано Спаллетти.

В понедельник президент «Наполи» Аурелио де Лаурентис сообщил, что Дженнаро Гаттузо покинул должность главного тренера клуба. Во вторник он стал тренером «Фиорентины».

По итогам прошедшего сезона «Наполи» занял пятое место, набрав 77 очков в 38 турах, и вышел в групповой этап Лиги Европы сезона-2021/22.

В декабре 2020 года Тедеско объявил о том, что не будет продлевать контракт и покинет клуб в конце сезона. Специалист возглавил «Спартак» осенью 2019 года.