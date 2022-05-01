Ибрагимович может завершить карьеру и начать работу в агентстве Мино Райолы

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может стать футбольным агентом, сообщает TuttoMercatoWeb.

По данным источника, 40-летний швед летом может начать работу в компании своего бывшего агента Мино Райолы, который скончался вчера, 30 апреля. В таком случае Ибрагимович будет работать под руководством Винченцо Райолы, двоюродным братом Мино Райолы.

Отмечается, что Ибрагимович ранее уже задумывался о карьере агента, но смерть Мино Райолы может ускорить его процесс перехода к новой должности. Контракт форварда с «Миланом» действует до конца июня 2022 года, по его окончании он может закончить карьеру футболиста и заняться агентским бизнесом.

Ибрагимович сотрудничал с Мино Райолой 18 лет. Помимо шведа, клиентами агентства Райолы являются Эрлин Холанн, Маттейс де Лигт, Джанлуиджи Доннарумма, Поль Погба, Марко Верратти и многие другие известные футболисты.