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Сегодня, 15:15

Ибрагимович может завершить карьеру и начать работу в агентстве Мино Райолы

Иван Торопцев
Корреспондент
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Златан Ибрагимович.
Фото Global Look Press

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович может стать футбольным агентом, сообщает TuttoMercatoWeb.

По данным источника, 40-летний швед летом может начать работу в компании своего бывшего агента Мино Райолы, который скончался вчера, 30 апреля. В таком случае Ибрагимович будет работать под руководством Винченцо Райолы, двоюродным братом Мино Райолы.

Отмечается, что Ибрагимович ранее уже задумывался о карьере агента, но смерть Мино Райолы может ускорить его процесс перехода к новой должности. Контракт форварда с «Миланом» действует до конца июня 2022 года, по его окончании он может закончить карьеру футболиста и заняться агентским бизнесом.

Ибрагимович сотрудничал с Мино Райолой 18 лет. Помимо шведа, клиентами агентства Райолы являются Эрлин Холанн, Маттейс де Лигт, Джанлуиджи Доннарумма, Поль Погба, Марко Верратти и многие другие известные футболисты.

Источник: https://www.tuttomercatoweb.com/serie-a/tmw-raiola-chi-ereditera-i-giocatori-ibra-puo-entrare-in-agenzia-vincenzo-raiola-riferimento-1677261
Златан Ибрагимович
Футбол
Мино Райола
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 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
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 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
6
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 6 : 1
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 1 : 0
30.04 21:45
Специя – Лацио
 3 : 4
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 2 : 1
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 - : -
1.05 21:45
Рома – Болонья
 - : -
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
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Чиро Иммобиле

Чиро Иммобиле

Лацио

 27
Душан Влахович

Душан Влахович

Ювентус

 23
Лаутаро Мартинес

Лаутаро Мартинес

Интер

 16
П
Доменико Берарди

Доменико Берарди

Сассуоло

 10
Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

 8
И К Ж
Адама Сумаоро

Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
Кельвен Амиан

Кельвен Амиан

Специя

 29 1 7
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