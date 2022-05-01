Нападающий «Адана Демирспора» Марио Балотелли прокомментировал информацию о смерти своего агента Мино Райолы.

«Ты всегда будешь со мной, в жизни и в футболе! Твои упреки, помощь, советы, шутки и стратегии всегда будут в моей голове.

Я люблю тебя и всегда будут любить тебя как второго отца. И я уверен, что, находясь наверху, ты всегда будешь присутствовать в нашей жизни! Счастливого пути, Мино», — написал Балотелли в соцсети.

Райола в последнее время лежал в миланской клинике «Сан-Раффаэле». Его врач Альберто Зангрилло сообщал о тяжелом состоянии. 28 апреля, итальянский журналист Танкреди Палмиери сообщил о его смерти после продолжительной болезни. Однако сам же Райола опроверг эту информацию.

Райола — агент ряда известных футболистов, в том числе Златана Ибрагимовича, Поля Погба, Эрлина Холанна, Джанлуиджи Доннаруммы и многих других.