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Сегодня, 15:29

Дубль Бонуччи принес «Ювентусу» победу над «Венецией»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Леонардо Бонуччи.
Фото Global Look Press

«Ювентус» дома обыграл «Венецию» в 35-м туре чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе туринской команды два гола забил Леонардо Бонуччи. Отметим, что защитнику сегодня исполнилось 35 лет.

В составе гостей единственный гол забил Маттиа Араму.

«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков в 35 матчах. «Венеция» находится на 20-м месте (22 очка).

Италия. Серия А. 35-й тур
01 мая, 13:30. Allianz Stadium (Турин)
Ювентус
2:1
Венеция
Голы
Бонуччи, 7 (1:0), Араму, 71 (1:1), Бонуччи, 76 (2:1)
Ювентус
Щенсны де Лигт Данилу Пеллегрини (Алекс Сандру, 58) Бонуччи Рабьо Закария Миретти (Кьеллини, 79) Влахович (Артур, 79) Мората (Кин, 69) Бернардески (Дибала, 58)
Венеция
Мяенпя Кальдара Чеккарони Матею (Улльманн, 86) Ампаду Хапс (Окереке, 86) Вакка (Фьордилино, 37) Араму Кюизанс (Кийен, 46) Чрнигой (Перец, 64) Анри
Предупреждения
Закария 25’, Пеллегрини 45+1’, Алекс Сандру 63’  -  Кийен 56’, Араму 61’, Хапс 78’
Судьи
Пронтера (Италия)
Леонардо Бонуччи
Футбол
ФК Венеция
ФК Ювентус
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Чемпионат Италии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Милан 34 22 8 4 60-30 74
2
 Интер 34 21 9 4 72-28 72
3
 Наполи 35 21 7 7 67-31 70
4
 Ювентус 35 20 9 6 54-31 69
5
 Лацио 35 17 8 10 70-53 59
6
 Рома 34 17 7 10 55-40 58
7
 Фиорентина 34 17 5 12 54-46 56
8
 Аталанта 34 15 10 9 61-43 55
9
 Верона 35 14 10 11 61-52 52
10
 Сассуоло 35 12 10 13 60-61 46
11
 Торино 34 11 11 12 42-36 44
12
 Удинезе 34 10 13 11 53-52 43
13
 Болонья 34 11 9 14 39-48 42
14
 Эмполи 34 9 10 15 45-62 37
15
 Сампдория 35 9 6 20 42-57 33
16
 Специя 35 9 6 20 37-63 33
17
 Кальяри 35 6 10 19 32-64 28
18
 Дженоа 35 3 16 16 25-55 25
19
 Салернитана 33 6 7 20 28-70 24
20
 Венеция 34 5 7 22 28-63 22
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30.04 16:00
Кальяри – Верона
 1 : 2
30.04 16:00
Наполи – Сассуоло
 6 : 1
30.04 19:00
Сампдория – Дженоа
 1 : 0
30.04 21:45
Специя – Лацио
 3 : 4
1.05 13:30
Ювентус – Венеция
 2 : 1
1.05 16:00
Милан – Фиорентина
 - : -
1.05 16:00
Эмполи – Торино
 - : -
1.05 19:00
Удинезе – Интер
 - : -
1.05 21:45
Рома – Болонья
 - : -
2.05 21:45
Аталанта – Салернитана
 - : -
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Чиро Иммобиле

Лацио

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Душан Влахович

Ювентус

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Лаутаро Мартинес

Интер

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Доменико Берарди

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Сассуоло

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Сергей Милинкович-Савич

Сергей Милинкович-Савич

Лацио

 9
Лоренцо Инсинье

Лоренцо Инсинье

Наполи

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И К Ж
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Адама Сумаоро

Болонья

 25 2 5
Николо Дзаньоло

Николо Дзаньоло

Рома

 25 1 10
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Специя

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