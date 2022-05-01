Дубль Бонуччи принес «Ювентусу» победу над «Венецией»

«Ювентус» дома обыграл «Венецию» в 35-м туре чемпионата Италии. Встреча завершилась со счетом 2:1.

В составе туринской команды два гола забил Леонардо Бонуччи. Отметим, что защитнику сегодня исполнилось 35 лет.

В составе гостей единственный гол забил Маттиа Араму.

«Ювентус» занимает четвертое место в турнирной таблице серии А, набрав 69 очков в 35 матчах. «Венеция» находится на 20-м месте (22 очка).