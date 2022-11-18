Зиеш хочет проявить себя на чемпионате мира, чтобы зимой перейти в «Милан»

Полузащитник «Челси» и сборной Марокко Хаким Зиеш хочет показать свой уровень на чемпионате мира-2022, чтобы убедить «Милан» купить его в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Летом «Милан» уже рассматривал возможность приобретения 29-летнегт вингера, но команда Стефано Пиоли не смогла себе позволить трансфер из-за ограниченного бюджета.

Год назад Зиеш заявил о завершении карьеры в сборной Марокко из-за конфликта с главным тренером Вахидом Халилходжичем. Тем не менее, футболист возобновил международные выступления после смены тренера.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро. Его контракт с «синими» рассчитан до 2025 года.