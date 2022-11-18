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Сегодня, 18:06

Зиеш хочет проявить себя на чемпионате мира, чтобы зимой перейти в «Милан»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Челси» и сборной Марокко Хаким Зиеш хочет показать свой уровень на чемпионате мира-2022, чтобы убедить «Милан» купить его в зимнее трансферное окно, сообщает Calciomercato.

Летом «Милан» уже рассматривал возможность приобретения 29-летнегт вингера, но команда Стефано Пиоли не смогла себе позволить трансфер из-за ограниченного бюджета.

Год назад Зиеш заявил о завершении карьеры в сборной Марокко из-за конфликта с главным тренером Вахидом Халилходжичем. Тем не менее, футболист возобновил международные выступления после смены тренера.

Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 38 миллионов евро. Его контракт с «синими» рассчитан до 2025 года.

ФК Милан
ФК Челси
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 Наполи 15 13 2 0 37-12 41
2
 Милан 15 10 3 2 29-15 33
3
 Ювентус 15 9 4 2 24-7 31
4
 Лацио 15 9 3 3 26-11 30
5
 Интер 15 10 0 5 34-22 30
6
 Аталанта 15 8 3 4 22-15 27
7
 Рома 15 8 3 4 18-14 27
8
 Удинезе 15 6 6 3 24-17 24
9
 Торино 15 6 3 6 16-17 21
10
 Болонья 15 5 4 6 20-25 19
11
 Фиорентина 15 5 4 6 18-20 19
12
 Салернитана 15 4 5 6 19-24 17
13
 Эмполи 15 4 5 6 12-19 17
14
 Монца 15 5 1 9 16-22 16
15
 Сассуоло 15 4 4 7 15-22 16
16
 Лечче 15 3 6 6 14-17 15
17
 Специя 15 3 4 8 14-26 13
18
 Кремонезе 15 0 7 8 11-26 7
19
 Сампдория 15 1 3 11 6-27 6
20
 Верона 15 1 2 12 12-29 5
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4.01 14:30
Салернитана – Милан
 - : -
4.01 14:30
Сассуоло – Сампдория
 - : -
4.01 16:30
Специя – Аталанта
 - : -
4.01 16:30
Торино – Верона
 - : -
4.01 18:30
Рома – Болонья
 - : -
4.01 18:30
Лечче – Лацио
 - : -
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Кремонезе – Ювентус
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Фиорентина – Монца
 - : -
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Интер – Наполи
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