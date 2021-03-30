Голкипер «Наполи» выбыл на неделю из-за травмы

Голкипер «Наполи» Давид Оспина получил травму пальца на тренировке. Он пропустит как минимум одну неделю, сообщает сайт клуба 30 марта.

32-летний голкипер не сможет принять участие в матче 29-го тура чемпионата Италии против «Кротоне». 7 апреля команде предстоит сыграть против «Ювентуса».

В нынешнем сезоне он провел в серии а 15 матчей, в 7 из которых смог отстоять на ноль.