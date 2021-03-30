«Милан» надеется переподписать контракт с Ибрагимовичем на прежних условиях

«Милан» близок к заключению нового контракта с нападающим Златаном Ибрагимовичем, который может остаться в клубе еще на один сезон на прежних финансовых условиях, сообщает Corriere dello Sport 30 марта.

Руководство «Милана» готовит встречу с агентами игрока и надеется на то, что заплаты в 7 млн евро в год будет достаточно шведскому футболисту.

Красно-черные считают, что Ибрагимович заслужил новый контракт за игру в текущем сезоне, а его возвращение в сборную Швеции перед чемпионатом Европы подтвердило намерение продолжать выступать на высшем уровне.

Ожидается, что стороны подпишут новое соглашение без каких-либо осложнений.

Ибрагимович вернулся в «Милан» в январе 2020 года. 31 августа он продлил контракт до конца нынешнего сезона. Форвард провел в нем 23 матча, забил 17 голов и сделал 2 результативные передачи.